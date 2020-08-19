Стал известен состав участников турнира серии "Мастерс" в Риме, который стартует 17 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россию на соревновании представят Карен Хачанов, Андрей Рублев и лучший отечественный игрок Даниил Медведев (пятая ракетка мира).

Из остальных звезд корта в заявку на этот престижный турнир включены победитель и финалист предыдущего розыгрыша "Мастерс" в Италии - Рафаэль Надаль и Новак Джокович соответственно. Доминик Тим, Стефанос Циципас и Александр Зверев также поборются за трофей.