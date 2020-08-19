Топ-6 интересных изобретений российских школьников

Костюм для реабилитации пациентов с переломом позвоночника, новое транспортное средство для города - смесь велосипеда и гироскутера, зарядное устройство на водороде для ноутбука. Российские школьники, воспитанники детских технопарков, Кванториумов Минпросвещения, буквально живут наукой и техникой и придумывают удивительные изобретения. "РГ" собрала самые интересные из них.

1. "Копитрайк" - новый вид транспорта: смесь велосипеда и гироскутера. Сыктывкар.

Трехколесный электровелосипед ездит теперь на улицах Сыктывкара, собирая любопытные взгляды окружающих. Экологически чистый транспорт (на аккумуляторе) - скорость до 25 километров в час, легкий вес и полное отсутствие выхлопов.

"Дело в том, что у моего наставника из Автоквантума пылился дома сломанный гироскутер, - рассказывает создатель "Копитрайка", ученик Александр Ярушин. - А я с детства люблю велосипеды. И я придумал инновацию: приделать колеса от гироскутера - к велосипеду. Мы накидали план и стали собирать конструктор".

Александр даже написал письмо директору местного веломагазина - попросил велодетали. Предприниматель так проникся идеей, что бесплатно отдал Александру новенький велосипед. И работа закипела. Две недели школьник лично варил алюминий для копитрайка. А затем поехал на своем новом чудо-велосипеде на городской фестиваль "Велоночь", где произвел фурор. Не считая краски и регуляторов для колес, "копитрайк" обошелся его создателям бесплатно.

2. "Лежачий полицейский" из неньютоновской жидкости для велодорожек. Тюмень.

"В нашем городе много велосипедистов и людей на моноколесах, - говорит школьница из Тюмени Диана Мартынкевич. - Несколько раз при мне они наезжали на людей. Городское сообщество вовсю обсуждало эту проблему в интернете. Размышляя об этом на встречах в Кванториуме Минпросвещения, мы решили придумать проект, ведь у нас - более 60 километров велодорог".

В итоге команды школьников из Наноквантума, Геоквантума и IT-квантума (направления, по которым дети занимаются в технопарках) разработали инновационного "лежачего полицейского" "СлипКОП" на основе неньютоновской жидкости. А именно - четырех килограммов картофельного крахамала, разбавленного водой и помещенного в вакукум.

"Неньютоновская жидкость - это та, у которой вязкость зависит от скорости врезающегося в нее тела, - сообщает наставник Наноквантума Иван Савенков. - Если велосипед едет медленно, то "СлипКОП" не станет для него серьезным препятствием. А если велосипед несется с большой скоростью, то "СлипКОП" "тормознет" велосипед и снизит ему скорость".

Сейчас ребята разрабатывают приложение для смартфонов, где на карте велодорожек будут отмечены места для "лежачих полицейских". И, возможно, ребята надеются, что тогда городские власти разрешат установку "СлипКОПов", ведь это эффективное и дешевое средство.

3.Мобильное приложение для изучения таблицы Менделеева в школах (в дополненной реальности). Тюмень.

"Это не единственный наш проект. Совсем недавно вместе с ребятами из VR-квантума мы разработали мобильное приложение Mendeleev AR, которое заменит большую настенную таблицу Менделеева в каждой школе. Я долго думал, как сделать так, чтобы детям было интересно ее учить, и мы придумали", - поведал Иван Савенков.

Приложение работает даже офлайн - главное, навести его на QR-код карты (код отображен на специальной планшетке), и на экране смартфона появится информация обо всех элементах таблицы, плюс пять интересных фактов про каждый элемент. В дальнейшем в приложении появится интерактив: виртуальные лабораторные работы, виртуальные экскурсии по химическим лабораториям.

"Это позволит активно использовать приложение в сельских школах, где нет специального химического оборудования для лабораторий, - продолжает Савенков. - Кроме того, наша цель достигнута, в таком виде таблица усваивается намного лучше: это нам подтвердили и школьники, и учителя, тестировавшие наше приложение".

4. Костюм для реабилитации пациентов с переломом позвоночника. Нижний Новгород.

Восьмиклассница Арина Филимонова очень хотела помочь своему другу, который упал с дерева и повредил позвоночник. Парень провел в постели почти год.

"Я давно изучаю тему миостимуляторов (устройств для воздействия на мышцы тела). Решила сделать специальный костюм с датчиками, которые будут фиксировать состояние больного и воздействовать на мышцы. Благодаря костюму, люди с больным позвоночником смогут чувствовать себя комфортно и безопасно при ходьбе", - отметила разработчица.

Целый год Арина работала в Квантортиуме Минпросвещения Нижнего Новгорода над проектом: консультировалась с наставниками, ходила к врачам местной больницы, заказывала датчики, искала специальную компрессионную ткань, из которого шьют спортивную одежду. Два слоя ткани обеспечивают костюму достаточную жесткость и не пропускают влагу. Датчики находятся с внутренней стороны костюма и определяют температуру, давление и состояние кислорода в крови. Готовый костюм его создательница уже протестировала.

"Сейчас я планирую доработать проект, купить мощные датчики. - заявила Арина Филимонова. - Врачи похвалили мой костюм, я думаю, что он действительно может помочь больным".

5. Механизм управления солнечной панелью. Тольятти.

Три школьника Геогрий Касаев (занимался программной частью), Степан Григориев (астрономия) и Никита Румянцев (3D-моделировал) создали механизм управления солнечной панелью, который позволяет автоматически поворачивать ее точно к солнцу. Механизм получает данные от GPS-спутников и ориентирует панель. Устройство простое и не требует особых знаний монтажа. В нем еще и встроенные моторчики, датчик ветра. Если устройство почувствует сильный ветер, солнечная панель сама выстроится горизонтально, чтобы избежать повреждений. Ветер закончится, и она снова развернется к солнцу.

6. Зарядное устройство на водороде для ноутбука. Ставрополь.

Команда школьников из краснодарского Кванториума Минпросвещения в составе Ильи Сухарева, Эмилии Джабраиловой, Эмилии Виль разработали устройство, переносную зарядку для ноутбкука, которая работает на основе водородных батареек.

Главная задумка - создать такой гаджет, в котором можно последовательно соединить четыре водородных топливных элемента и получить оптимальное напряжение для питания одного ноутбука и одного смартфона одновременно. И сделать так, чтобы с его помощью можно полностью подзарядить эти устройства. Прототип уже есть, и такая "зарядка" вполне работает. В будущем она может пригодиться для людей, которые отправляются в длительные походы, где нет электричества, замечают ребята.

В планах у них сделать зарядку еще более "умной", поставить датчики утечки водорода, полностью автоматизировать подачу и сброс водорода, написать программу для контроля уровня топлива.

Комментарий

- Работа, расширяющая возможности раскрытия талантов у детей, многогранна и пронизывает все образовательные ступени. Выстраивается она так, чтобы ребенок на любом этапе мог включиться в интересующие его проекты, получить любые дополнительные знания по предметным областям, - рассказали "РГ" в министерстве просвещения. - Это комплекс мер, включая поддержку олимпиадного и конкурсного движения, кружков и секций. Особое влияние на эти процессы оказывает и масштабная инфраструктурная работа в рамках национального проекта "Образование". Такие проекты как, например, создание детских технопарков "Кванториум" и "Точек роста", оснащенных современных школьных пространств и кабинетов в сельских школах и малых городах для изучения информатики, ОБЖ, предметной области "Технология". Изучая предметы с современной техникой, тренажерами, лабораторным оборудованием, заметно повышается и интерес, и мотивация к учебе, создавая почву для таких замечательных школьных проектов и разработок, которые, как мы видим, сегодня уже и применяются в реальной практике.