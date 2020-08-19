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19.08.2020 10:50
Рубрика: В мире

У Минского тракторного завода прошли задержания

Текст: Алексей Чуриков

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило, что утром среды у Минского тракторного завода прошли задержания протестующих.

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"Подтверждаю, что есть задержанные", - заявила ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Позже, в канале пресс-службы МВД Беларуси в Telegram, она сообщила, что задержаны были два человека.

"Сегодня утром, 19 августа, у проходной столичного завода "МТЗ" состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу", - написала Чемоданова.

Пресс-служба также сообщила, что отдельные граждане не прислушались к призывам разойтись, озвученным прибывшими на место сотрудниками органов внутренних дел. "Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска", - говорится в сообщении ведомства.

По свидетельству корреспондента информационного агентства, в настоящее время обстановка у проходной завода спокойная и протестующих не наблюдается, сотрудники ОМОН патрулируют прилегающую к проходной территорию. По сообщению пресс-службы МТЗ, завод продолжает работу в обычном режиме.

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