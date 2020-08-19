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19.08.2020 17:20
Рубрика: Общество

Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм

Текст: Михаил Русин

Немецкие ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета имени Гете обнаружили неизвестный ранее механизм инфицирования коронавирусом.

Как сообщает phys.org, речь идет о неизвестных ранее особенностях шиповидных белков на поверхности SARS-CoV-2, которые используются для слияния вируса с клеткой-мишенью.

Фото: Valery HACHE / AFP
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С помощью современного оборудования группа исследователей изучила молекулярную структуру белка-шипа и обнаружила гибкую ножку, с которой соединяется его глобулярная часть.

"Наши открытия о стебле, который прикрепляет глобулярную часть белка-шипа к поверхности вируса, оказались новыми", - отметил представитель научной группы Мартин Бек.

"На компьютерных моделях и на реальных изображениях мы обнаружили, что эти стебли чрезвычайно гибкие", - добавляет другой ученый Герхард Хаммер.

Исследователи смогли даже выделить три "сустава" которые придают гибкость таким стеблям.

"Как воздушный шар на веревке, шипы движутся на поверхности вируса и, таким образом, могут связываться с целевой клеткой", - отмечают ученые.

По их словам, весь спайковый белок, включая стебель, покрыт цепочками сахароподобных молекул гликанов. Они создают своеобразную оболочку, представляющую защиту от антител.

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