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19.08.2020 18:07
Рубрика: В мире

"Зе", песня, сирота

Украина продолжает убивать свои таланты
Текст: Петр Лихоманов
В среду под стенами офиса президента Украины Владимира Зеленского прошла необычная акция протеста. Как правило, здесь, при полном невмешательстве полиции, митингуют местные неонацисты, обычно требующие продолжения войны в Донбассе. На сей раз повод был иным. "Руки прочь от сироты!" - кричали в окна президенту сотни активистов.
Максим Ткачук, живущий с бабушкой на Волыни, юный певец, которого полюбила Украина. Фото: instagram.com/eparhia_odessa Максим Ткачук, живущий с бабушкой на Волыни, юный певец, которого полюбила Украина. Фото: instagram.com/eparhia_odessa
Максим Ткачук, живущий с бабушкой на Волыни, юный певец, которого полюбила Украина. Фото: instagram.com/eparhia_odessa

Сирота - это двенадцатилетний Максим Ткачук, живущий с бабушкой на Волыни, юный певец, которого полюбила вся Украина. Но руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отказалось рассматривать его в качестве кандидата на участие в детском фестивале "Евровидение".

Фото: Евгений Реутов/ТАСС
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Не имевшему конкурентов фавориту национального отбора напомнили, что в марте тот исполнял в Лондоне песни Муслима Магомаева, Демиса Руссоса, а также "Смуглянку" из фильма "В бой идут одни "старики" на вокальном конкурсе Stars of the Albion, посвященном 75-летию Победы. Информационным спонсором конкурса среди прочих являлось британское представительство Россотрудничества. Этот факт был воспринят телевизионными чиновниками от Зеленского как измена ребенка новой, националистической Украине. Что такое травля со стороны "патриотов", Максим Ткачук осознал еще в марте, сразу по возвращении из Лондона: воспитывающие его бабушка и дедушка и он сам получали гневные, преимущественно матерные, послания от поклонников нацистских маршей и бандеровских частушек. Уже тогда мальчик, поющий на нескольких языках, отвечал им не по-детски мудро: "У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что даже не знаю", - говорил тогда местным СМИ юный певец. Вопреки кампании травли он подал заявку на детский конкурс "Евровидение" от Украины, и был однозначным фаворитом - он получил десятки тысяч просмотров и знаков одобрения в Сети, в разы больше, чем у ближайших конкурентов.

Ткачуку напомнили, что в марте тот исполнял в Лондоне песни Муслима Магомаева, Демиса Руссоса, а также "Смуглянку"

Мальчику отказал лично глава НОТУ Зураб Аласания - близкий одновременно и к экс-президенту Порошенко, и к главе МВД Авакову "журналист", как и все подобные персонажи, обвиняемый сегодня в коррупции и растрате средств. Ранее, в 2019 году, этот видный украинский русофоб уже отказал местной певице Maruv в поездке на взрослое "Евровидение". "Украинские граждане не могут принимать участия в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами страны-агрессора или на территории страны-агрессора". "Правила нарушены. Участие в "Евровидении" отменено", - написал Аласания в своем Facebook. При этом он дал понять, что во всем виновата бабушка Максима, "которая выбрала для ребенка такой путь".

Запрет сироте петь песни от имени Украины вызвал шквал критики в адрес Зеленского, который, как глава государств, отвечает и за политику НОТУ. "Фашизмом" назвали запрет в Одесской епархии Украинской православной церкви, "шариковщиной" и "шароварщиной" его считают тысячи подписчиков соцсетей.

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