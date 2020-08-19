Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс

В столице Австрии Вене на 73-с году жизни умер английский актёр Бен Кросс. Об этом на странице артиста в Facebook сообщила дочь Бена Лорен Кросс.

По её словам, Кросс умер от длившейся некоторое время болезни - резко ухудшение наблюдалось в течение последней недели.

В фильмографии Кросса - свыше сотни проектов. Наиболее известные из них - оскароносные "Огненные колесницы", где он исполнил одну из главных ролей, а также "Первый рыцарь", где Бен сыграл Малагана, и "Звёздный путь" 2009 года, где Кроссу досталась роль отца Спока. Он играл в сериалах "Мрачные тени", "Сумеречная зона", "Байки из склепа", "Банши", "Бен Гур" и других.