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Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс

Новости
    19.08.2020, 01:11
Текст:   Козьма Лоханкин

В столице Австрии Вене на 73-с году жизни умер английский актёр Бен Кросс. Об этом на странице артиста в Facebook сообщила дочь Бена Лорен Кросс.

По её словам, Кросс умер от длившейся некоторое время болезни - резко ухудшение наблюдалось в течение последней недели.

В фильмографии Кросса - свыше сотни проектов. Наиболее известные из них - оскароносные "Огненные колесницы", где он исполнил одну из главных ролей, а также "Первый рыцарь", где Бен сыграл Малагана, и "Звёздный путь" 2009 года, где Кроссу досталась роль отца Спока. Он играл в сериалах "Мрачные тени", "Сумеречная зона", "Байки из склепа", "Банши", "Бен Гур" и других.

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