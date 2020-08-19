Ушел из жизни президент Национальной академии наук Украины Борис Патон

Его называли Эверестом науки. И не только по научным заслугам. Других таких просто нет. Почти 80 лет трудовой деятельности. Первая опубликованная научная работа - в 1948 году, то есть 72 года назад. Почти 1000 публикаций и 400 патентов в 30 странах!

Его уход из жизни является большой утратой для мировой науки, сказал президент РАН Александр Сергеев. "Патон был выдающимся ученым, предложившим множество идей в современной металлургии. Долгие десятилетия он возглавлял Национальную академию наук Украины и, конечно, очень переживал из-за разрыва связей между учеными разных стран после распада Советского Союза", - отметил Сергеев. После распада СССР Патон взял на себя создание Международной ассоциации академий наук. Она, по словам Сергеева, стала не просто объединением академий нескольких стран, а в каком-то смысле продолжательницей Академии наук СССР.

Борис Патон был ровесником Национальной академии наук Украины - родился в Киеве в один день с ее созданием - 28 ноября 1918 года. С 1962 года был ее бессменным президентом. Борис Патон - всемирно известный советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, автор множества открытий в области электросварки. Во время Великой Отечественной войны он вместе с отцом академиком Евгением Патоном усовершенствовал процесс производства танка Т-34, что позволило в несколько раз ускорить их производство и, главное, сделать более прочным сварной шов: когда в танк попадали вражеские снаряды, броня деформировалась, но "шов Патона" оставался целым.

Под его руководством впервые в мире была проведена сварка металлов под водой, в открытом космосе, сварка живых тканей, которая активно применяется в медицине. Он - дважды Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, член многих иностранных академий.