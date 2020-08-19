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19.08.2020 13:06
Рубрика: В мире

В Австралии вакцинация против коронавируса будет обязательной

Текст: Юрий Когалов
Власти Австралии намерены сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Как передает AFP, об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, Австралия планирует наладить производство вакцины, которую в настоящее время разрабатывает одна шведско-британская фармацевтическая группа совместно с Оксфордским университетом (препарат находится на третьей стадии испытаний, результаты ожидаются к концу года).

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
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"Если эта вакцина окажется эффективной, мы произведем и поставим ее (в медучреждения) без чьей-либо помощи", - заявил Морриссон, добавив, что прививки будут бесплатными для всех 25 миллионов австралийцев. Соответствующее соглашение о передаче технологии уже подписано с компанией-разработчиком (правда, стоимость вакцины пока так и не определена, как и то, кто именно займется ее производством в Австралии). Впрочем, Канберра не делает ставку только на одного партнера и держит связь и с другими лабораториями по всему миру, занимающимися этим вопросом.

Премьер также отметил, что вакцинация будет обязательной для всего населения. Исключение может делаться только в одном случае - по медицинским показателям, подчеркнул Моррисон. Для того, чтобы обеспечить выполнение этих планов, Канберра уже подписала соглашение на поставку из США 100 миллионов шприцов и игл.

Предвидя критику со стороны противников вакцинации, Моррисон заявил, что ставки слишком высоки, чтобы вирус мог продолжать свободно распространяться. "Мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и вызвала сотни тысяч смертей во всем мире", - отметил он.

По оценкам правительства Австралии, чтобы коронавирус больше не представлял угрозы, к нему должны быть имунны 95 процентов населения страны.

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