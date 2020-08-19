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19.08.2020 23:54
Рубрика: В мире

В Европе отмечен резкий рост случаев заболевания COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Сразу несколько стран Европы (Франция, Испания, Италия) сообщили о резком росте случаев инфицирования коронавирусом. В Швеции тем временем зарегистрирован самый высокий уровень ежедневных смертей за последние 150 лет.
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Valery HACHE / AFP
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Футбол превыше пандемии

В среду во Франции было зарегистрировано 3776 новых случаев заболевания COVID-19, что стало еще одним антирекордом после частичного ослабления ограничительных мер. Их общее количество в Пятой Республике достигло 225 043. Несмотря на всплеск инфекций, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью журналу Paris Match, что "местные стратегии" предпочтительнее очередной национальной изоляции, которая, по его словам, нанесет значительный "побочный ущерб".

В целом рост количества новых случаев заражения во Франции уже почти в восемь раз превысил показатели трехнедельной давности, когда фиксировалось в среднем 500 случаев заболевания COVID-19. "Все показатели продолжают расти, и передача вируса усиливается среди всех возрастных групп, затронутых этим заболеванием, в частности среди молодежи", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Франции. В документе, обнародованном в среду вечером, говорится, что вирус особенно активен в Париже и Марселе, двух крупнейших городах страны, и их пригородах, где проживают национальные меньшинства. В целом отметка в 2500 случаев заболевания на этой неделе превышена впервые с 19 апреля, когда Франция начала применять одни из самых строгих ограничительных мер в Европе.

Некоторые медицинские эксперты обеспокоены влиянием массовых празднований болельщиков без масок победы клуба "Пари Сен-Жермен". Массовые скопления молодежи наблюдались на Елисейских полях в центре Парижа после того, как этот футбольный клуб вышел в финал Лиги чемпионов во вторник. Муниципальные власти Парижа также обеспокоены большим скоплением болельщиков, который ожидается в воскресенье, когда "Пари Сен-Жермен" сыграет в финале главного футбольного турнира Европы с мюнхенской "Баварией".

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Испания снова стала горячей точкой COVID-19 в Европе

Министерство здравоохранения Испании сообщило в среду о 3715 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа. По данным Reuters, это новый ежедневный антирекорд с тех пор, как в конце июня страна вышла из режима строгой изоляции. По данным министерства, совокупное количество случаев, включающих тесты на антитела у пациентов, которые, возможно, уже выздоровели, выросло на 6 671 до 370 867 человек. Данные ЕС показывают, что в августе в Испании зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания в Западной Европе.

Италия находится на перепутье

В среду в Италии было зарегистрировано 642 случая заражения за день, что стало новым рекордом с мая, когда страна постепенно вышла из одного из самых длительных карантинных режимов в мире, отмеченного более 30 000 тысячами смертей, связанных с коронавирусом, сообщает Guardian.

"Италия сейчас находится на перепутье. Если мы не будем применять меры сдерживания и число инфицированных будет продолжать расти, потребуются локальные блокировки", - сообщил в интервью британскому изданию Вальтер Риккарди, старший советник министерства здравоохранения Италии по вспышке коронавируса. В воскресенье правительство страны приказало местным властям закрыть дискотеки и ввести обязательное использование масок на улице в определенных местах в ночное время, ставшие первыми реальными ограничениями после ослабления изоляции на Апеннинах.

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
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В Швеции зафиксирован смертельный антирекорд

По данным Reuters, в Швеции зафиксировано самое большое количество смертей в первой половине 2020 года за 150 лет. Об этом сообщило в среду национальное статистическое управление страны. Всего за период с января по июнь умерло 51 405 шведов, это больше, чем в любой год с 1869 года, когда около 55 тысяч жителей этой скандинавской страны умерли в результате засухи, которая привела к тотальному голоду. Правда, население Швеции тогда составляло около 4,1 миллиона человек по сравнению с 10,3 миллиона в настоящее время.

Официальная статистика показывает, что COVID-19 унес жизни около 4500 человек в период с марта до конца июня. Однако за последнее полтора месяца число умерших от смертельной инфекции в Швеции возросло до 5800. Статистическое управление Швеции заявило, что число смертей было примерно на 10% выше, чем в среднем за подобный период за последние пять лет. В апреле количество смертей было почти на 40% выше среднего из-за резкого увеличения числа смертей, связанных с коронавирусом.

Напомним, что власти Швеции применили собственный подход, отличный от мер европейских стран по борьбе с пандемией, в большей степени полагаясь на добровольные меры, направленные на социальное дистанцирование и отказ от строгой изоляции. Большинство школ остались открытыми, а многие предприятия продолжили работу.

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