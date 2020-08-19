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19.08.2020 14:18
Рубрика: В мире

В Германии назвали причины роста заболеваемости коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Почти 40 процентов граждан Германии, у которых зафиксирован подтвержденный диагноз коронавируса, были инфицированы за границей. Наиболее часто упоминаемыми странами вероятного заражения на протяжении четырех недель являлись Косово, Турция, Хорватия, Болгария и Босния и Герцеговина, сообщил институт Роберта Коха.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
В Австралии вакцинация против коронавируса будет обязательной

Министр здравоохранения Йенс Шпан подтвердил, что количество новых случаев инфицирования в Германии достигло самого высокого уровня с мая. В ведомстве опасаются, что даже при наличии вакцины в 2021 году не будет достаточно доз для вакцинации всего населения. В этой связи к середине 2021 года, возможно, удастся сделать прививку только 20 процентам жителей.

Полностью вакцинация должна завершиться до 2022 года, пишет газета Zueddeutsche Zeitung.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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