В Германии назвали причины роста заболеваемости коронавирусом

Почти 40 процентов граждан Германии, у которых зафиксирован подтвержденный диагноз коронавируса, были инфицированы за границей. Наиболее часто упоминаемыми странами вероятного заражения на протяжении четырех недель являлись Косово, Турция, Хорватия, Болгария и Босния и Герцеговина, сообщил институт Роберта Коха.

Министр здравоохранения Йенс Шпан подтвердил, что количество новых случаев инфицирования в Германии достигло самого высокого уровня с мая. В ведомстве опасаются, что даже при наличии вакцины в 2021 году не будет достаточно доз для вакцинации всего населения. В этой связи к середине 2021 года, возможно, удастся сделать прививку только 20 процентам жителей.

Полностью вакцинация должна завершиться до 2022 года, пишет газета Zueddeutsche Zeitung.