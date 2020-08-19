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19.08.2020 23:20
Рубрика: В мире

В Германии ужесточат правила для собаководов

Текст: Максим Макарычев

В Германии владельцев собак обяжут выгуливать своих питомцев не менее двух раз в день по часу. Это решение рассматривается в министерстве сельского хозяйства ФРГ для того, чтобы предложить в качестве законопроекта в бундестаг. Для тех, кто нарушит это правило, предусмотрены крупные штрафы, предполагается контролировать соблюдение данных мер с помощью специальных датчиков, которые должны будут надеть на своих питомцев владельцы. Контроль за их соблюдением пока предполагается сделать выборочным.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Также в Германии может быть введен запрет на длительное нахождение собак на цепях. Кроме того, хозяевам не разрешат оставлять собак одних на целый день. Эти меры власти страны объясняют необходимостью обеспечить благополучие животных, сообщает ВВС. Также разрабатываются правила, направленные на борьбу с "щенячьими фермами". Заводчикам будет разрешено ухаживать максимум за тремя пометами, а щенкам придется проводить минимум четыре часа в день в обществе людей, чтобы "обеспечить их социализацию". "Домашние животные - это не мягкие игрушки, их потребности также необходимо учитывать", - сказала министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер о планируемых изменениях. По ее словам, данные меры были основаны на рекомендациях экспертов по обеспечению защиты и благополучия животных.

Уже разработан проект нового регламента, который может стать законом в начале 2021 года. Если он будет принят, власти немецких земель должны будут обеспечить его соблюдение. Планируется также запрет на показ собак, у которых купированы уши или хвост в нарушение "правил защиты животных". Собакам, поведение которых не соответствует "биологическому виду", также могут запретить участие в выставках, правда, что подразумевается под этим в минсельхозе Германии не сообщают. В планы госпожи Клёкнер также входят новые правила перевозки крупного рогатого скота с ограничением времени в пути до четырех с половиной часов.

Оппоненты данного решения говорят о фактической чипизации и цифровизации домашних животных, которая автоматически поставит под контроль неприкосновенность частной жизни их владельцев.

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