В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь

В целом погода первого осеннего месяца будет соответствовать климатической норме или будет чуть выше нее. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это касается большей части европейской территории страны, Урала и Западной Сибири. Везде температура будет около и выше нормы, подчеркнул Виьфанд.

Сентябрь не обещает быть слишком "мокрым" месяцем. Без осенних дождей, конечно, не обойтись, но осадки прогнозируются в пределах нормы и ниже нее. "Избыток осадков нигде не прогнозируется", - отметил метеоролог.

Вильфанд особо подчеркивает, что это предварительный прогноз. "В нем можно описать только самые общие контуры или тенденции погодного сценария. Поэтому прогноз получается кратким, отличным от того, какой мы обычно выпускаем в конце каждого месяца. Можно лишь сказать, что это прогноз отрицания холодного сентября", - пояснил метеоролог.

"Сейчас мы не можем сказать, что первое сентября, например, будет прохладным, а во второй половине месяца потеплеет или наоборот", - отмечает Вильфанд. Надежный прогноз, оправдываемость которого в Гидрометцентре оценивают в 75-78 процентов, будет готов в последний день августа.