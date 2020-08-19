В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь

Новости

Вашингтон разрешил китайским авиакомпаниям чаще летать в США 02:20
Филиал МГУ в Ташкенте начинает подготовку филологов-русистов 01:43
Трамп заявил, что не хочет сейчас разговаривать с Китаем 01:15
Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс 01:11
Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года 00:56
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2 18.08.2020
В Гродно после митингов создали совет общественного согласия 18.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 18.08.2020
Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку 18.08.2020
Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика 18.08.2020
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности 18.08.2020
"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ 18.08.2020
Президент "Барселоны" заявил о назначении Кумана главным тренером 18.08.2020
Инфекционист: Рост заразности коронавируса - хорошая новость для людей 18.08.2020
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко 18.08.2020
МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП 18.08.2020
Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера 18.08.2020
Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 18.08.2020
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 18.08.2020
В Сирии погиб российский генерал 18.08.2020
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 18.08.2020
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 18.08.2020
День города в Москве состоится 5-6 сентября 18.08.2020
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 18.08.2020
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 01:23
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь

Текст: Ольга Игнатова
В целом погода первого осеннего месяца будет соответствовать климатической норме или будет чуть выше нее. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это касается большей части европейской территории страны, Урала и Западной Сибири. Везде температура будет около и выше нормы, подчеркнул Виьфанд.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал, почему лето все чаще напоминает осень

Сентябрь не обещает быть слишком "мокрым" месяцем. Без осенних дождей, конечно, не обойтись, но осадки прогнозируются в пределах нормы и ниже нее. "Избыток осадков нигде не прогнозируется", - отметил метеоролог.

Вильфанд особо подчеркивает, что это предварительный прогноз. "В нем можно описать только самые общие контуры или тенденции погодного сценария. Поэтому прогноз получается кратким, отличным от того, какой мы обычно выпускаем в конце каждого месяца. Можно лишь сказать, что это прогноз отрицания холодного сентября", - пояснил метеоролог.

"Сейчас мы не можем сказать, что первое сентября, например, будет прохладным, а во второй половине месяца потеплеет или наоборот", - отмечает Вильфанд. Надежный прогноз, оправдываемость которого в Гидрометцентре оценивают в 75-78 процентов, будет готов в последний день августа.

Общество Общество Ежедневник Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц