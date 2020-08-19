В Госдуму внесли законопроект о едином телефонном номере 112

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым определяется система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в регионах России.

Как указано в пояснительной записке к документу, главная цель - снизить размер ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Отдельно отмечается, что в условиях пандемии коронавируса принятие законопроекта позволит организовать взаимодействие экстренных оперативных служб и оказывать помощь гражданам в максимально короткие сроки.