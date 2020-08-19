В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

Ожидается, что будут третья и четвертая волны коронавируса, поэтому надо привыкнуть к жизни в новых условиях, об этом заявил глава Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда, сообщает японский телеканал NHK.

В настоящее время, по мнению Татэда, Япония находится в середине второй волны и почти миновала период пикового прироста новых случаев заболеваний.

"Ожидается, что в будущем наступит третья и четвертая волны, и нам придется свыкнуться с жизнью в новых условиях. Поэтому мы должны постараться максимально сократить число тяжелых больных", - отметил Татэда.

С начала августа в Японии число пациентов с тяжелым протеканием коронавирусного заболевания возросло с 80 до 240. Всего в стране зафиксировано с начала пандемии более 58 тысяч случаев инфицирования, скончались 1148 человек.