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19.08.2020 11:42
Рубрика: В мире

В испанском Виго начали развешивать новогодние украшения

Текст: Юрий Когалов
В испанском городе Виго, расположенном на северо-западе пиренейского королевства, сдвинули сроки подготовки к новогодним праздникам из-за коронавируса. Как передает La Voz de Galicia, с этой среды тут начинаются работы по украшению улиц и развешиванию иллюминации.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По словам мэра Виго Абеля Кабальеро, этот процесс займет больше времени, чем обычно, поскольку необходимо придерживаться более строгих мер безопасности. К тому же в этом году украсить планируется больше улиц, чем в прошлом.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Еще одной причиной этого решения является стремление привлечь в Виго туристов. Многие испанцы специально приезжают в этот галисийский город полюбоваться на рождественско-новогодние огни, которые стали местной достопримечательностью. По словам Кабальеро, в настоящее время наполняемость гостиниц в среднем составляет 70 процентов, этот показатель хоть и медленно, но растет, что придает городским властям оптимизма. Ведь чем больше интерес туристов, тем больше людей можно занять в этой сфере, страдающей из-за снижения покупательской способности испанцев. В период карантина многие потеряли работу и лишились возможности съездить куда-либо в отпуск в этом году.

Стоит отметить, что в настоящее время в Виго запрещены все ночные мероприятия, отменены концерты, бары и рестораны вынуждены закрываться до полуночи, многие из них и вовсе приостановили свою работу, что вызвало недовольство молодежи. Впрочем, эти ограничения касаются всей Галисии.

Этот испанский регион заметно выделяется своими антикоронавирусными решениями. Так, власти Галисии обязали регистрироваться всех прибывающих в автономию из стран и регионов с повышенным уровнем риска подхватить COVID-19. Нарушителям грозит штраф до 600 тысяч евро. Недавно в Галисии также запретили курить на улицах и террасах ресторанов, если поблизости находятся другие люди. Эта мера тесно связана с требованием носить маску в общественных местах. Дело в том, что курить обычные или электронные сигареты можно, только сняв маску. Соответственно, чтобы подымить в свое удовольствие, надо найти уединенное место. Эта мера настолько понравилась минздраву Испании, что ее распространили на всю страну.

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