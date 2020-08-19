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19.08.2020 15:26
Рубрика: Власть

В Кремле обеспокоены грубыми действиями в отношении журналистов из РФ

Текст: Кира Латухина

В Кремле обеспокоены грубостью в отношении работы журналистов за рубежом, но напоминают, что нужно получать аккредитацию. Безопасность российских граждан - абсолютный приоритет.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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На вопрос о том, как в Кремле расценивают, что на митингах в Беларуси были пострадавшие граждане России, в том числе представители СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы". "Но мы также настоятельно напоминаем нашим журналистам, что осуществление журналисткой деятельности без соответствующей аккредитации тоже существенно ослабляет их юридические позиции", - добавил он.

"Неважно, здесь речь идет о журналистах или нет, - продолжил представитель Кремля. - Конечно же, безопасность российских граждан - абсолютный приоритет для наших интересов".

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