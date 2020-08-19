В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне

"Беларусь - это наше союзное государство и братская нам страна, и белорусский народ - братский нам народ", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны, и считаем, что все должны делать все необходимое, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - заявил он.

"И, конечно, считаем, что в нынешней ситуации главное - чтобы не было никакого влияния, вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси", - сказал Песков. "Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Считаем такое вмешательство недопустимым", - подчеркнул он.

"Мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и диалога", - заметил представитель Кремля.