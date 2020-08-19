В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне

Новости

ФСИН объяснила, почему не пустили Жириновского к Фургалу 15:01
Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО 14:40
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым 14:35
Белых носорогов будут вынашивать суррогатные матери 14:34
Минсвязи выпустит конверт с маркой "День белорусской письменности в Белыничах" 14:32
В Кремле заявили об отсутствии необходимости в помощи Беларуси по линии ОДКБ 14:31
Норвегия вышлет российского дипломата 14:20
В Германии назвали причины роста заболеваемости коронавирусом 14:18
Путин встретится с Кудриным 14:10
В Кремле рассказали о последствиях отказа США от саммита по Ирану 14:09
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину 14:02
Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике 13:59
"Наполи" рассматривает возможность приобретения капитана "Спартака" Джикии 13:59
Кабмин выделит 3 млрд рублей на переобучение потерявших из-за COVID-19 работу 13:57
В Беларуси скончался еще один участник протестов 13:43
Правительство выделит 430 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском 13:39
Два хоккеиста "Амура" заразились коронавирусом 13:21
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 13:13
В МГУ зафиксировали рост конкурса среди иностранцев 13:09
Лукашенко: Польские флаги в Гродно - это недопустимо 13:08
В Австралии вакцинация против коронавируса будет обязательной 13:06
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных войск в Беларуси 13:03
Иностранные студенты смогут начать очную учебу в РФ после карантина 12:59
Лауреата "Оскара" Кьюбу Гудинга опять обвинили в изнасилованиях 12:52
Уральские ученые предрекли скорое таяние вечной мерзлоты 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 14:26
Рубрика: Власть

В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне

Текст: Кира Латухина
В Кремле за то, чтобы ситуация в Беларуси оставалась в рамках правового поля и чтобы сами белорусы решали свои проблемы в рамках диалога. Вмешательства извне быть не должно, такие попытки уже есть, и это недопустимо.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Беларусь - это наше союзное государство и братская нам страна, и белорусский народ - братский нам народ", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны, и считаем, что все должны делать все необходимое, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - заявил он.

Лукашенко заявил о финансировании Западом протестных акций в Беларуси

"И, конечно, считаем, что в нынешней ситуации главное - чтобы не было никакого влияния, вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси", - сказал Песков. "Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Считаем такое вмешательство недопустимым", - подчеркнул он.

"Мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и диалога", - заметил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Президент Администрация Президента Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Правительство выделит 430 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском
ЦИК подготовит предложения по улучшению процедуры регистрации кандидатов
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг