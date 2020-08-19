В Кремле заявили об отсутствии необходимости в помощи Беларуси по линии ОДКБ

Потребности в оказании помощи Беларуси по линии ОДКБ сейчас нет, заявили в Кремле.

"Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там, действительно, ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи​​", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков​

"Но сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет", - заявил представитель Кремля.

На вопрос, в какой ситуации Россия сочла бы возможным рассмотреть оказание помощи Беларуси, Песков пояснил, что здесь гипотетические рассуждения абсолютно неприемлемы и невозможны. "Исходим из того, что белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без вмешательства извне", - заключил он.