В МГУ зафиксировали рост конкурса среди иностранцев

Более 9 тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран мира принял Московский университет в эту приемную кампанию, сообщили в пресс-службе МГУ им. Ломоносова.

"В этом году значительно вырос конкурс среди иностранных граждан, подававших заявления для поступления в МГУ, - приводит пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего. - Всего было подано более 9 тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран мира на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, по некоторым направлениям подготовки конкурс превысил 4 человека на место.

Сейчас Московский университет завершает прием согласий на обучение от иностранных абитуриентов и готовится начать учебный год с 1 сентября. Несмотря на действующие ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию, не только российские, но и иностранные студенты приступят к занятиям вовремя. Правда, для иностранцев учеба начнется в удаленном формате. Но чтобы все первокурсники могли почувствовать себя членами большой международной семьи, МГУ подготовил "систему студенческой поддержки" (buddy system) для связи иностранцев с русскими студентами, а также онлайн-мероприятия о традициях и особенностях обучения в университете, о культуре России и достопримечательностях Москвы.

"Для иностранных студентов учеба в сентябре начнется в удаленном формате. Но это не означает, что ребята будут оторваны от того, что происходит в стенах МГУ, - говорит Виктор Садовничий. - Каждый иностранный студент сможет найти себе друга в рамках "системы студенческий поддержки". Мы ждем наших и вновь поступивших, и уже обучающихся на старших курсах иностранных студентов и с радостью пригласим их для начала очного обучения, как только будет получено разрешение на их приезд в РФ".