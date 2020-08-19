В Минобороны Беларуси сообщили о плановых занятиях по боевой подготовке

О плановых учениях и тактических занятиях в Вооруженных силах страны проинформировало 19 августа военное ведомство Беларуси. В Министерстве обороны также рассказали, в частности, и о занятиях по боевой подготовке авиации.

По данным Минобороны, плановые полеты для охраны госграницы в воздушном пространстве проходят на самолетах Ан-26, Як-130, Су-30СМ. А пилоты 116-ой штурмовой авиабазы отрабатывают совместные действия в составе пар самолетов. Организовано и несение круглосуточного дежурства силами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Завершают оборудование полевых лагерей, готовят вооружение, военную и специальную технику к занятиям на допуск к боевым стрельбам ракетные артиллерийские дивизионы 19-ой и 120-ой отдельных механизированных бригад. А ракетчики 6-ой и 11-ой отдельных механизированных бригад занимаются технической, специальной, тактической подготовкой на учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

Напряженные будни и у белорусских танкистов. С механизированными и танковыми подразделениями 11-ой отдельной механизированной бригады идут занятия по вождению боевых машин, огневой и тактической подготовке на Обуз-Лесновском полигоне, с подразделениями 19-ой отдельной механизированной бригады - на Борисовском и Лепельском полигонах.

Кроме того, на Борисовском полигоне танковые подразделения 120-ой отдельной механизированной бригады принимают технику, проводят занятия по боевой подготовке. А с подразделениями 465-ой ракетной бригады в районах выполнения учебно-боевых задач проводятся тактические учения, констатируют в военном ведомстве.