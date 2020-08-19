В Москве у сотрудника посольства Саудовской Аравии украли велосипед

На западе Москвы обокрали сотрудника посольства Саудовской Аравии. 33-летний мужчина обратился в правоохранительные органы - он сообщил о том, что у него пропал велосипед.

Совершив очередную поездку, хозяин транспортного средства пристегнул его к перилам подъезда жилого дома на Бережковской набережной. Несколько дней он не пользовался велосипедом, а когда вновь решил прокатиться, обнаружил, что велосипед исчез. Как сообщает KP.Ru, сначала сотрудник дипломатического представительства обратился к соседям с вопросом, не видели ли они транспортное средство. Поиски ни к чему не привели, и после этого он пошел в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".