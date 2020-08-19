Проект нового Кодекса об административных правонарушениях усиливает защиту потребителей, то есть всех нас, что-то покупающих. В кодексе будет предусмотрена отдельная глава: "Административные правонарушения, посягающие на права потребителей".

Статей, под которые рискует попасть недобросовестный продавец, станет гораздо больше. Например, штраф будет грозить тому магазину, где в кассе не найдется сдачи с крупной купюры. Отказ принять назад бракованный или просто не подошедний товар тоже подведет коммерсантов под санкции. Проект нового КоАП сейчас дорабатывается в министерстве юстиции. Одна из принципиальных новаций: фактически расширяется административная ответственность в сфере защиты потребителей.

Сегодня в законе не так много статей, которые можно вменить продавцу-нарушителю, да и применяются они не так часто, как хотелось бы.

Например, есть старая проблема - обвес или обсчет. Все мы знаем, что килограмм картошки на рынке вполне может похудеть на сто-двести граммов. А выставленный счет может вырасти на несколько процентов, а то и в несколько раз за счет покупок, которые человек не делал. Или вдруг выяснится, что цена товара выросла за те несколько минут, что гражданин шел до кассы.

Как часто случаются такие казусы? Если верить статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, то нас практически не обманывают. За год суды наказали 15 юридических лиц и 60 человек по статье КоАП "Обман потребителей".

Согласно предлагаемым нормам за отказ принять обратно товар без уважительных причин продавцу может грозить штраф до 30 тысяч рублей

Но есть и другая проблема: за некоторые нарушения сегодня вообще не предусмотрено никакое наказание. Часто получается, что покупатель вроде и защищен Законом о защите прав потребителей, но в то же время и не защищен.

Что имеется в виду? По закону, например, покупатель без объяснения причин может вернуть не подошедший по каким-то причинам товар, купленный в магазине, в течение 14 дней, а в интернете - в течение 7 дней. И продавец обязан этот товар принять, заменить на аналогичный или вернуть деньги. При этом магазины могут и увеличить срок возврата товара. К примеру, популярная сеть товаров для дома и офиса принимает товар обратно в течение 100 дней. Однако если вдруг продавец не захочет принять разонравившееся платье или не подошедший по размеру ковер в гостиную, ему за это ничего не будет.

Сейчас нет административной ответственности за отказ продавца взять обратно купленную вещь, признают в Роспотребнадзоре. Он может придумать массу причин, почему не хочет этого делать: нарушена целостность упаковки, товар выглядит поношенным, покупатель сам виноват, что купленный вчера электрочайник сразу же перегорел. Не довольны - идите в суд!

Как признает глава Союза потребителей России Петр Шелищ, недобросовестные продавцы прекрасно понимают, что большинство людей ни в какой суд не пойдут. Поругаются с продавцом, напишут массу претензий, но на этом все и закончится. Поэтому так часто и можно встретить в нашей торговле откровенно некачественный или бракованный товар. Продавцы изначально знают, что не примут его обратно и за это их не оштрафуют.

В новом КоАПе за нарушение правил продажи товаров, а именно к ним относится отказ принять товар обратно, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Он вполне может отрезвить продавцов, так как многие возвращаемые товары таких денег не стоят.

Сейчас за некоторые нарушения для продавцов в законе нет штрафов, покупателю надо идти в суд

Петр Шелищ называет и другие моменты, которые сейчас в законе есть, но штрафы за них не предусмотрены, поэтому они и работают довольно слабо. Например, покупателю нельзя навязывать при продаже одного товара другие товары и услуги. Но на практике мы то и дело слышим: а не хотите ли купить вот еще это, а не желаете ли товар по акции? За навязывание предлагается штрафовать, причем максимальный размер штрафа может составить 300 тысяч рублей.

Есть еще один интересный момент. Нередко на кассе, даже в больших магазинах, можно услышать: извините, у нас сдачи нет. Но в России наличные никто не отменял. Поэтому подход предлагается строгий: нет сдачи - штраф 50 тысяч рублей. Такая санкция прописана в новом КоАПе. Если закон примут и норма в нем сохранится, можно будет смело ходить с крупными купюрами в кармане. Если у продавца нет размена, ему придется пойти и где-то разменять. В любом случае крупные купюры в кармане человека перестанут быть его личной проблемой. Пока же за отказ обслужить покупателя из-за отсутствия денег в кассе, санкций нет, и, что греха таить, покупая зажигалку или жевательную резинку, иным покупателям приходится стесняться своих пятитысячных бумажек.

"Принципиальный недостаток действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях - фактическое дублирование составов многих статей при значительном различии предельных размеров предусмотренных ими санкций. Максимальные штрафы по соответствующим статьям могут отличаться в десять и более раз. Это чревато произволом и коррупцией в применении. В новой редакции КоАПа все более четко структурировано", - добавляет Шелищ.

В Роспотребнадзоре обращают внимание еще на один принципиальный момент. Сегодня все чаще потребитель не может заключить договор, если настаивает убрать из него условия о передаче своих персональных данных продавцу или исполнителю услуг. В новом КоАПе прописано, что если персональные данные в общем-то продавцу или исполнителю не нужны, если это не банковский договор, не договор по подключению мобильных сетей и так далее, то отказ от заключения договора по причине непредставления таких данных может наказываться штрафом до полумиллиона.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году в гражданском процессе было рассмотрено 245 тысяч споров в сфере защиты прав потребителей, удовлетворено 198 тысяч требований потребителей. Всего с недобросовестных продавцов взыскано 30,8 миллиарда рублей. Как подчеркивают эксперты, в случае принятия КоАП в суды за компенсациями могут пойти люди, которым отказали в обслуживании из-за того, что нет сдачи или как-то еще обидели. А постановления о привлечении продавцов к административной ответственности будут доказательствами, что права потребителя действительно были нарушены.