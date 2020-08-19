В программе "Доступная аренда" поучаствуют крупнейшие лизинговые компании

Участвовать в программе "Доступная аренда" будут крупнейшие лизинговые компании, рассказали "РГ" в Минпромторге.

Как ожидается, совокупные лизинговые и арендные платежи по автомобилям, закупленным в рамках программы, могут быть снижены до 25%.

Правительство России утвердило постановление по программе "Доступная аренда" в июле. "Организации готовят комплекты документов для финансирования первых сделок", - пояснили в Минпромторге. Заинтересованность в участии в программе выразили крупнейшие лизинговые компании. Среди них АО "Сбербанк Лизинг", АО "ВТБ Лизинг", ООО "Балтийский лизинг", ООО "Контрол лизинг", ООО "Альфамобиль", ООО "Мэйджор Лизинг". Также участие в программе примут компании - профессиональные арендодатели, например, "Соллерс Транспортные Решения", уточнили в министерстве.

Программа запущена в рамках постановления правительства России об утверждении правил предоставления субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателям скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 годах. На ее реализацию из бюджета выделено около 2,5 млрд рублей. В 2020 году планируется реализовать до 14 тысяч транспортных средств отечественного производства. В рамках программы лизинговые компании закупают новые автомобили и предоставляют их в аренду. Арендатор вносит авансовый платеж, часть которого за клиента покрывает государство.

Программа может быть востребована, например, каршеринговыми компаниями, малым бизнесом, который в условиях снижения спроса на транспортные услуги вынужден откладывать обновление автопарка. Автомобиль также может взять в аренду индивидуальный предприниматель и физическое лицо. Как ранее отмечал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, благодаря программе дополнительное развитие получат рынок телематического оборудования, рынок услуг автострахования и помощи на дорогах, а также технологий удаленной диагностики и экспресс- обслуживания автомобилей.

По условиям программы, автомобиль предоставляется во временное пользование. Услуги страхования, техобслуживания, оплата парковочных разрешений уже включены в стоимость арендной платы. Взять в аренду можно и легковые автомобили, и легкий коммерческий транспорт, и автобусы, а также грузовые автомобили, при условии, что они произведены в России. Государство будет субсидировать скидку на авансовый платеж по договору операционного лизинга в размере до 25 % стоимости машины. Максимальная сумма субсидии - 350 тысяч рублей для легковых автомобилей, 500 тысяч - для легкового коммерческого и 900 тысяч рублей - для коммерческого автотранспорта.

Как рассказали "РГ" в компании "ВТБ Лизинг", программа вызвала интерес среди клиентов. "У нас уже есть несколько запросов от крупных корпоративных клиентов, которые готовы оформлять сделки в рамках программы. В частности, речь идет о профессиональных арендодателях и каршеринговых компаниях", - отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинг" Вячеслав Михайлов. Компания готова перейти к реализации сделок, как только будут решены некоторые технические вопросы, добавил он.

Интерес к программе проявляют клиенты, которые прежде никогда не испытывали на себе поддержку федеральных властей в части лизинга. В частности, речь идет о физических лицах и каршеринговых компаниях, заметил Михайлов. Наибольшей популярностью, по его мнению, будет пользоваться та часть программы, которая нацелена на арендные и каршеринговые компании, так как в этом сегменте клиенты сразу смогли оценить все преимущества программы.

Для предоставления автомобилей в аренду физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС, лизинговым компаниям потребуется сформировать новые для себя продукты. Также нужна будет серьезная информационная кампания среди граждан, чтобы объяснить им преимущества нового подхода к владению и пользованию автомобилем, заметил Михайлов.

Как пояснил оператор "горячей линии" компании "Мэйджор Лизинг", для физических лиц в компании действует условие не использовать автомобиль в коммерческих целях. Скидка по авансовому платежу в среднем составит 10%. Аванс при этом должен быть не менее 20% стоимости автомобиля. Если же автомобиль желает взять в аренду индивидуальный предприниматель, то он должен быть зарегистрирован в таком статусе не менее года и при этом иметь финансовые обороты.

По мнению президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, сейчас на рынке уже существует достаточно много предложений по аренде автомобилей, взять автомобиль в аренду для коммерческого использования несложно. Программа "Доступная аренда" может быть востребована физическими лицами, так как ее условия в чем-то интереснее, чем автокредит, заметил он.