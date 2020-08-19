В России снова предложили йодировать соль и выпечку

На полках магазинов появится больше йодированной соли, ее использование станет обязательным для приготовления пищи в больницах, образовательных учреждениях, воинских частях, а в ряде регионов страны - при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Ожидается, что в осеннюю сессию соответствующий законопроект поступит в Госдуму.

В июне с просьбой повлиять на скорейшее его рассмотрение к президенту обратился главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов. По его словам, ежегодно в эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы, большинство из которых вызваны дефицитом йода.

Согласно законопроекту, производителей обяжут обогащать йодидом калия всю пищевую соль в упаковках весом менее пяти килограммов, то есть приобрести нейодированную будет можно, но в более крупных тарах. Добавлять соль, содержащую йод, в хлебобулочные изделия придется по решению региональных властей, но вместо нее могут использоваться и другие способы насыщения йодом хлеба и выпечки, разрешенные в пищепроме.

При наличии йодированной соли на прилавках магазинов ее употребляют менее 30% населения, поэтому предлагается всеобщее йодирование продукта.

Как рассказали "РГ" в ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, йод - тот микроэлемент, который не вырабатывается в организме самостоятельно, но получать его нужно ежедневно. В среднем россияне употребляют 40-80 мкг йода в день, в три раза меньше установленной нормы. А 70% йода попадает в организм именно с продуктами питания и только 30% - из воздуха и воды. В числе регионов, где распространены заболевания щитовидной железы, вызванные дефицитом йода, - республики Тыва, Карелия, Чувашия, Алтайский край, Брянская область, Республика Крым и регионы Северного Кавказа.

Хронический дефицит йода приводит к развитию умственной и физической отсталости детей, кретинизму, заболеваниям щитовидной железы (зоб, опухоли, тиреотоксикоз, гипотиреоз), бесплодию. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения составляет 10-15%, а среди сельского - 13-35%. На лечение одного случая рака щитовидной железы расходуется от 100 тысяч до десятков миллионов рублей. В пересчете на количество заболевших затраты составляют 6,5 млрд рублей.

Профилактика заболеваний, вызванных йододефицитом, обошлась бы государству в пять раз дешевле, говорится в пояснительной записке к документу. Государственная политика, направленная на увеличение потребления йода населением, проводится сегодня в 95 странах мира, во многих из которых йододефицитные заболевания уже полностью устранены. Медицинские противопоказания к употреблению в пищу йодированной соли отсутствуют, передозировки исключены, считают авторы законопроекта.