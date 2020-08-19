Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал анализ судебной статистики с начала века.

Сухие цифры свидетельствуют: в течение последних 15 лет в стране снижается преступность и падает тюремное население. Более того: недавно Федеральная служба исполнения наказаний официально сообщила, что тюремное население обновило гуманный рекорд: численность заключенных достигла исторического минимума.

"Впервые эта цифра стала меньше полумиллиона. Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 496 791 человек. Речь идет как о гражданах, содержащихся в СИЗО по подозрению в совершении преступлений, так и осужденных к наказанию в исправительных колониях", - рассказали в тюремном ведомстве.

Резонно задать вопрос: не вызван ли минимальный рекорд коронавирусом: люди сидели по домам, не гуляли по улицам, соответственно, многие преступники тоже не выходили на большую дорогу.

Однако данные, обнародованные Судебным департаментом, свидетельствуют: снижение преступности - это устойчивая тенденция в течение последних 15 лет.

Дело не в том, что суды стали меньше осуждать. Тут как раз можно было бы усомниться: не стали ли правоохранители меньше раскрывать преступлений? Но нет, после 2006 года постепенно сокращается количество зарегистрированных преступлений.

За последние пять лет в колонии попали на 26 процентов меньше граждан, нарушивших уголовный кодекс впервые

В 2006 году было зарегистрировано 1 миллион 360 тысяч преступлений ( здесь Судебный департамент ссылается на данные МВД). Это был пик. Затем число стало сокращаться. В 2019 году было зарегистрировано 884,6 тысяч преступлений.

Не все зарегистрированные преступления заканчиваются судом и приговором. В прошлом году было рассмотрены дела в отношении 794 тысяч человек. Осуждены были 598 тысяч человек. Причем, к осужденным суды часто применяют альтернативные наказания.

"Количество осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, составило 391 614 человек. В начале только прошлого года эта цифра была не менее 463 тысяч, - сообщили во ФСИН. - В последние годы наметилась тенденция стабильного снижения лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Связано это с широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и в целом с либерализацией уголовно-исполнительной политики".

По данным ведомства, за 5 лет на треть сократилось и число тех, кто был осужден к лишению свободы неоднократно, имеющих две, три и более судимостей.

"Положительную динамику можно отметить и в отношении впервые осужденных, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - За аналогичный период в исправительные колонии попали на 26 процентов меньше граждан, нарушивших уголовный кодекс в первый раз".

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко полагает, что огромная заслуга в том, что количество заключенных в нашей стране снизилось вдвое, принадлежит председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

"Именно под его руководством Верховный суд последовательно, год за годом проводил курс на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса и смягчение наказания. Это проявилось и в законопроектной деятельности ВС, и в его постановлениях по вопросам судебной практики, - сказал Юрий Пилипенко. - В целом, благодаря позиции Верховного Суда, к настоящему времени около 70 процентов выносимых приговоров предусматривают наказание, не связанное с лишением свободы. Такова уголовно-правовая политика, которую настойчиво и упорно проводят председатель Верховного Суда и возглавляемый им высший судебный орган. Это не может не радовать, это вдохновляет всех нас - и адвокатуру, и гражданское общество в целом". Но, в то же время, по его словам, на практике адвокаты иногда сталкиваются с едва ли не преднамеренным умалением роли защиты в уголовном судопроизводстве, и это проблема.

"Адвокаты сталкиваются в судах с немотивированными отказами в удовлетворении их жалоб и ходатайств, в том числе о приобщении к делу собранных ими доказательств, с незаконными ограничениями их процессуальных прав, с отсутствием уважения к ним как к участникам процесса, - сказал он. - О подобных ситуациях коллеги сообщают достаточно часто, так же как и о том, что практика "двойных стандартов", когда приоритет отдается доказательствам обвинения, а не защиты - проявление того самого "обвинительного уклона", причины и способы преодоления которого Федеральная палата адвокатов анализировала в своих докладах, посвященных вопросам уголовной политики".

В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев полагает, что потенциал снижения числа заключенных еще не исчерпан.

"Нужно и дальше разрабатывать нормы, которые сделают практику применения мер пресечения более эффективной. Правоохранительные органы должны четко ориентироваться на позицию главы государства, а нижестоящие судебные инстанции - на правовые позиции Верховного суда России", сказал он.