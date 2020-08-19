В Росстате рассказали, какие продукты больше всего подешевели за неделю

"Такая ситуация типична для августа, - комментирует данные статистического ведомства директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Среди той сотни товаров, по которым Росстат считает недельную инфляцию, значительную долю занимает плодоовощная продукция. А на нее цены в период сбора урожая, естественно, падают. Утягивая за собой и недельный индекс потребительских цен".
Среди продуктов питания сильнее всего подорожал сахарный песок - на 0,5% в целом по стране и до 2,2% в отдельных регионах. Дороже на 0,3% стали свинина, баранина и детские фруктово-ягодные консервы. Цена на пшено опустилась на 0,5%, на молоко - на 0,3%, на сметану и яйца - на 0,2%.
Плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 3,2%, рекордсменами здесь стали картофель (-4,8% цены) и репчатый лук (-3,5%).
Из лекарств заметнее всего подорожал валокордин - на 0,7%.
Цены на непродовольственные товары колебались в районе 0,2-0,3%. Напольные пылесосы и детские джинсы чуть подорожали, а смартфоны и стиральный порошок незначительно подешевели.
Автомобильные бензин и дизтопливо сохранили свою стоимость.
"Для определения месячной инфляции Росстат берет выборку из 500 товаров и сезонные колебания цен на продукты там уже такого влияния не оказывают, - добавил Георгий Остапкович. - В сентябре, когда вместо отечественных овощей и фруктов на прилавках появятся импортные, недельные индексы сразу подскочат до 0,2-0,3%. Но из этого нельзя выводить тенденцию, надо дождаться итогов месяца и уже по ним делать серьезные выводы".