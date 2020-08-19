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19.08.2020 19:11
Рубрика: Экономика

В Росстате рассказали, какие продукты больше всего подешевели за неделю

Текст: Алексей Дуэль
Индекс потребительских цен в России за неделю с 11 по 17 августа составил 100%, сообщил Росстат. С начала месяца этот показатель сократился на 0,1%, при этом по сравнению с январем цены в среднем выросли на 2,4%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Такая ситуация типична для августа, - комментирует данные статистического ведомства директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Среди той сотни товаров, по которым Росстат считает недельную инфляцию, значительную долю занимает плодоовощная продукция. А на нее цены в период сбора урожая, естественно, падают. Утягивая за собой и недельный индекс потребительских цен".

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Среди продуктов питания сильнее всего подорожал сахарный песок - на 0,5% в целом по стране и до 2,2% в отдельных регионах. Дороже на 0,3% стали свинина, баранина и детские фруктово-ягодные консервы. Цена на пшено опустилась на 0,5%, на молоко - на 0,3%, на сметану и яйца - на 0,2%.

Плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 3,2%, рекордсменами здесь стали картофель (-4,8% цены) и репчатый лук (-3,5%).

Из лекарств заметнее всего подорожал валокордин - на 0,7%.

Цены на непродовольственные товары колебались в районе 0,2-0,3%. Напольные пылесосы и детские джинсы чуть подорожали, а смартфоны и стиральный порошок незначительно подешевели.

Фото: iStock
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Автомобильные бензин и дизтопливо сохранили свою стоимость.

"Для определения месячной инфляции Росстат берет выборку из 500 товаров и сезонные колебания цен на продукты там уже такого влияния не оказывают, - добавил Георгий Остапкович. - В сентябре, когда вместо отечественных овощей и фруктов на прилавках появятся импортные, недельные индексы сразу подскочат до 0,2-0,3%. Но из этого нельзя выводить тенденцию, надо дождаться итогов месяца и уже по ним делать серьезные выводы".

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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