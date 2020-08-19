В Совбезе рассказали о защите судов-трубоукладчиков "Северного потока-2"

Новости

ФСИН объяснила, почему не пустили Жириновского к Фургалу 15:01
Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО 14:40
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым 14:35
Белых носорогов будут вынашивать суррогатные матери 14:34
Минсвязи выпустит конверт с маркой "День белорусской письменности в Белыничах" 14:32
В Кремле заявили об отсутствии необходимости в помощи Беларуси по линии ОДКБ 14:31
Норвегия вышлет российского дипломата 14:20
В Германии назвали причины роста заболеваемости коронавирусом 14:18
Путин встретится с Кудриным 14:10
В Кремле рассказали о последствиях отказа США от саммита по Ирану 14:09
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину 14:02
Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике 13:59
"Наполи" рассматривает возможность приобретения капитана "Спартака" Джикии 13:59
Кабмин выделит 3 млрд рублей на переобучение потерявших из-за COVID-19 работу 13:57
В Беларуси скончался еще один участник протестов 13:43
Правительство выделит 430 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском 13:39
Два хоккеиста "Амура" заразились коронавирусом 13:21
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 13:13
В МГУ зафиксировали рост конкурса среди иностранцев 13:09
Лукашенко: Польские флаги в Гродно - это недопустимо 13:08
В Австралии вакцинация против коронавируса будет обязательной 13:06
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных войск в Беларуси 13:03
Иностранные студенты смогут начать очную учебу в РФ после карантина 12:59
Лауреата "Оскара" Кьюбу Гудинга опять обвинили в изнасилованиях 12:52
Уральские ученые предрекли скорое таяние вечной мерзлоты 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 14:40
Рубрика: Власть

В Совбезе рассказали о защите судов-трубоукладчиков "Северного потока-2"

Текст: Иван Егоров
Чтобы не допустить провокаций со стороны других стран, корабли ВМФ обеспечивали безопасность российских трубоукладочных судов, которые были задействованы в строительстве "Северного потока-2". Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Совбез России рассказал о новых американских санкциях

"Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств", - заявил Попов, чьи слова приводит "Интерфакс".

Он также рассказал об антипиратской деятельности флота, которая в последнее время из экзотической превратилась в злободневную. Так, для обеспечения безопасности российского морского судоходства, борьбы с пиратством и вооруженным разбоем на море в 2019 году силами ВМФ выполнено три похода в пиратоопасные районы Мирового океана: фрегат "Адмирал Горшков" в сопровождении спасательного буксирного судна "Чикер" и среднего морского танкера "Дубна" - в Аденский залив и в бассейн Карибского моря; большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в сопровождении среднего морского танкера "Иркут" - в районы Южно-Китайского моря, Сингапурского и Малаккского проливов, Яванского моря.

Как отметил Попов, анализ статистики пиратских нападений свидетельствует о снижении активности в Аденском заливе и одновременно об увеличении случаев пиратских нападений в Сингапурском, Малаккском проливах и Гвинейском заливе, что потребовало наращивания антипиратских усилий ВМФ в этих районах в 2020 году.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности Правительство Минобороны Военно-морской флот Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Правительство выделит 430 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском
ЦИК подготовит предложения по улучшению процедуры регистрации кандидатов
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг