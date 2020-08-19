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19.08.2020 14:56
Рубрика: Digital

В США протестируют работу Wi-Fi на новой частоте

Текст: Иван Черноусов
Google запросила разрешение у Федеральной комиссии связи на тестирование работы Wi-Fi на новой частоте - 6 ГГц. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на соответствующие документы Федеральной комиссии связи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания указывает, что ей нужна техническая информация о пригодности частот 5650 МГц - 7125 МГц для обеспечения стабильных широкополосных соединений. В Google планируют провести тесты в 17 штатах США. При этом в Калифорнии испытания пройдут в семи городах, среди которых Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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"Новое поколение Wi-Fi позволяет повысить скорость передачи данных и пропускную способность как новых, так и уже имеющихся сетей за счет увеличения эффективности, гибкости и масштабируемости, - объясняет Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. На активизацию Google могли повлиять ограничения США в отношении Huawei по развертыванию сетей пятого поколения, потому что в целом ряде случаев Wi-Fi 6 ГГц является конкурентом 5G".

По мнению Рябинина, без оборудования Huawei американцы существенно отстают в скорости реализации 5G, а значит проигрывают в каналах связи и эффективности взаимодействия китайцам, поэтому нужна быстрая альтернатива. "Пандемия показала острую необходимость в этом, - отмечает он. - В идеальном мире эти технологии должны сосуществовать: Wi-Fi 6 ГГц дома и в офисе, 5G в дороге и на улице, оба стандарта предназначены для удаленной работы".

Эксперт отмечает, что в реальности синхронного развития Wi-Fi 6 ГГц и 5G не получается в первую очередь из-за регуляторов, поэтому в зависимости от страны и региона в приоритете будет та или иная технология. "В России Минкомсвязь уже готовит требования по сертификации устройств с поддержкой Wi-Fi 6 ГГц", - резюмирует Рябинин. В Минкомсвязи не ответили на запрос "РГ" о том, что происходит с сертификацией нового стандарта Wi-Fi в России.

В то же время в Google планируют использовать новую версию Wi-Fi в рамках проекта Fiber Webpass на крышах высотных зданий. "Радиус действия точек доступа с каждым следующим подъемом по шкале частот становится еще чуть меньше, а различные препятствия, например, стекло или бетон, еще чуть менее "прозрачным" для радиоволн", - поясняет телеком-эксперт Алексей Бойко.

Фото: iStock
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По мнению экспертов, данный стандарт Wi-Fi позволит пользоваться интернетом на высоких скоростях: "Согласно тестам, этот стандарт способен обеспечить передачу данных на скорости 2 Гбит/с с задержками на уровне 2 мс", - комментирует Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Впрочем, до масштабного внедрения Wi-Fi на частоте 6 ГГц пока далеко. Google будет тестировать свой проект на протяжении 2 лет.

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