Вашингтон разрешил китайским авиакомпаниям чаще летать в США

Вашингтон отменил часть ограничений на полеты в Соединенные Штаты китайских авиакомпаний.

Количество разрешенных рейсов увеличилось до восьми в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта США. В ведомстве подчеркнули, что летающие в КНР американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines также смогут увеличить частоту рейсов.

Напомним, в июне этого года из-за возникших между Пекином и Вашингтоном разногласий перевозчикам пришлось сократить количество рейсов. Впоследствии на основе переговоров двух стран ограничения постепенно ослаблялись по принципу взаимности.