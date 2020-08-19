Лето для музыкантов - любимая пора экспериментов. Особенно нынешнее, когда отменены все маститые open-air фестивали в России, Европе и США.

Вот звезды и принялись за новые дела: солист "Ундервуда" Владимир Ткаченко написал первую гротеск-оперу "Человек-Лук", причем не про Чиполлино, а о человеке, наделенном сверхспособностями. А самая успешная ныне рок-группа Великобритании Muse сняла художественно-музыкальный фильм об ученых, занимающихся изучением источника паранормальной аномалии, но внезапно столкнувшихся и с загадочным вирусом. Ну а Владимир Кузьмин организовал в интернете бесплатные курсы игры на электрогитаре, стал педагогом. А теперь, будто бы в продолжение уроков, выпустил и альбом "Мне одиноко, детка", включив в него и новую песню "Девушка из ниоткуда", которую разбирал и на своем мастер-классе в Cети.

Это уже второй диск Кузьмина за четыре месяца. Никто из популярных артистов не удосужился выпустить столько. Звезд можно понять: дожидались открытия музыкальных магазинов и возобновления концертной деятельности, чтобы сразу и в тур поехать, и пластинки продать… Но Кузьмину, кажется, было все равно: беречь хиты "для лучшего будущего" он не захотел.

И не прогадал. Кажется, никогда певец и гитарист не был столь продуктивен, не считая поры его хитов "Симона" "Эй, красотка", "Когда меня ты позовешь", "Алло", "Ромео и Джульетта" и "Сибирских морозов" - то есть 80-90-х. В нулевые и десятые годы у него случались разные периоды: подъемы, спады. Бывало, не выпускал дисков по пять лет (с 2007-го по 2013-й), иногда по три...

В 80-е Кузьмин изобрел новый жанр - "музыкальный фельетон", а теперь уже и "лирические бытовые истории под музыку"

Но весной и летом из-за опасности коронавируса были закрыты танцполы, а ободряющих лирических баллад, как оказалось, особенно не хватало. И Кузьмин снова заперся в студии… Да, в разгар пандемии он еще пробовал вернуться в 70-е - выпустил веселый, бесшабашный, остроумный, простой, как табуретка в баре, и, может быть, избыточно прямолинейный и простецкий альбом с сырым сырым звуком - "Я - твой рокенрол" (именно с таким правописанием) своего нового проекта Kuzmin Absolute Band. Один раз послушать было интересно, да и некоторым шуткам посмеяться, но понятно, что Кузьмин может большее. Ждали и музыкальной удали, аранжировочного пиршества и эпикурейства, за которые его всегда ценили. И вот теперь, спустя всего два с половиной месяца, - новый альбом. Может, для того, чтобы поскорее доказать: "Я еще и не так могу"...

Именно Кузьмин изобрел в начале 80-х новый жанр - "музыкальный фельетон", а теперь уже и следующий - "лирические бытовые истории под музыку", чаще всего - с прологом, интригующим, а порой и поучительным сюжетом, акцентами, эпилогом и полезными выводами для себя… 12 песен о любви и случаях из жизни. Для темпа и настроения вначале - куражный титульный хит, затем, как правило, баллады. Одна из них - "Все та же слякоть" - снова выдающаяся, да и осенью мы ее особенно оценим. В остальных - незатейливые, но прилипчивые мелодии, сочный гитарный звук и клавишные подклады, складывающиеся в единое драматическое звуковое полотно. Но слушать интересно: и за этот мастер-класс гитарных соло, и за увлекательную чехарду рассказов то под флегматичные переборы, то под грозовые раскаты риффов - то история, случившаяся в самолете, то - в поезде. А еще - за теплоту, самоиронию и комфортабельные, утешающие или ободряющие ритмы. И, конечно, за эти полезные, наверное, для каждого из нас строчки, особенно в минуты недопонимания с любимыми людьми: "Лучше не вини меня - просто обними меня"…

Поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь, когда концертная деятельность возобновилась, именно Кузьмин особенно нарасхват: по три концерта в неделю, много и "закрытых", то есть корпоративных, по заказу. Хотя бы для того, чтобы благодаря его песням снова понять: в жизни много интересных историй, и, возможно, какие-то из них еще обязательно случатся и с нами - после окончательного отступления коронавируса…