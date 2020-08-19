Уроки августа-2020

Тут на каждом шагу "пикейные жилеты" предлагают свои варианты будущего Беларуси. Особо - как и чем мы можем помочь. Задачи ставятся, прямо скажем, цирковой гибкости: ну, знаете, как девушка в трико достает зубами цветок у себя за спиной.

Например: мы должны деликатно поддержать "здравых белорусов" вне зависимости от ситуации. Но при этом не оказывать услуги "посполитикам" и их технологам, которые решают задачи по отрыву Беларуси от России. И помогают оппозиции составлять программы "реанимации" страны, где нет Союзного государства и русский язык на обочине.

Нас уверяют, что белорусские протесты - никакой не майдан, нет, что вы, это протестуют добрые, достойные люди. Сняв обувь, они превращаются в полноценную нацию. Что интересно, в значительной части - так оно и есть. Там действительно живут достойные, добрые, хорошие люди, и ни их самих, ни их детишек, в чем-то по традиции опередивших родителей, бить дубинами не надо. Тем более если перед этим прошла избирательная кампания, вызывающая много серьезных вопросов у любого объективного наблюдателя. Бить не надо - ну по крайней мере пока они не кидаются бутылками с зажигательно смесью. И не обещают в соцсетях (пока в них, а не в захваченных органах власти, как было у майданного соседа) расправу с теми, кто не разделяет их взгляды на жизнь.

Да что говорить? У меня самого симпатий этих к белорусам, прекраснодушия этого - полная пазуха и никакого камня. Но! Когда мне лично, как и России в целом, устно и письменно предлагают радоваться, что антироссийских выпадов и риторики на белорусских площадях нет, не вмешиваться, одобрять и не беспокоиться, я беспокоюсь все больше. И все меньше чувствую в себе цирковой гибкости и природного терпения.

Во-первых, у нас с Беларусью Союзное государство, и для меня это не пустой звук. Простите, что с этого начинаю, а не с тапочек, но именно там, у союзников, находятся абсолютно важные союзные военные объекты, которые меня, Беларусь и Россию прикрывают от вполне конкретных ракетно-ядерных ударов. С Севера и Юга. Это не секрет. Но об этом не толкуют на митингах. Не берут это в расчет. А зря.

Во-вторых, у нас уникальная, масштабная совместная экономика: и тут уж точно дело не только в ракетных тягачах. Россия покупает у Беларуси больше половины экспортных товаров. И заметьте: раскачивают протесты ровно на тех заводах, которые важны и для России. Там же, где в производстве участвует китайский, польский и европейский капитал, ни про какие забастовки не слышно. Ладно, я не буду вмешиваться, но поясните, уважаемые, почему так?

В-третьих… В третьих, давай все-таки отойдем от важных, но железок. И даже от тех миллиардов, что Россия, не жадничая, вкладывала в экономику братской республики. Мне коллеги из Беларуси пояснили, что младшие братья - они всегда почувствительнее старших, понежнее. Это надо учитывать. Я киваю. Но у меня вопрос: уже в ходе послевыборных перипетий я слышу с площади, где собрались сторонники Александра Лукашенко: "У нас нет ни друзей, ни союзников". А я? А мы? И как это сочетается со стратегической поддержкой, которая подтверждена Беларуси в ходе последних телефонных переговоров ее лидеров? Это что - на мою "толстокожесть" расчет?

При этом совершенно согласен: судьбу свою белорусы могут и должны выбрать сами. Когда в Москве гудела Болотная, мы с приятелем ходили на Поклонную, потому что поддерживали Владимира Путина. А третий наш соратник пошел к оппозиционерам. Бывает. Замерзли, помню, так, что, придя в кафе, вымолвить не могли, чего хотим, зубами клацали. Официант все понял: водочки и закусить? Угу. Считаю, не зря мерзли.

В Минске сейчас тепло. Есть и площади на выбор. Но не все можно решить на них. Что бы мне ни говорили, как бы ни убаюкивали - одна из задач белорусской нации сейчас не только достоинство сохранить, но и уберечь самих себя и детей своих от циничной "революции". Которую там вполне себе готовили и раскочегаривали, основываясь на лучшем в людях. На тяге к свету. К обновлению. На цветочках в стволы. На желании счастья и покоя. Ну, по песне Цоя про перемены - впрочем, группа Nexta поет новые песни. Просто надо умудриться отличить, где обновление - а где внешнее управление.

И еще: я всегда говорил, что Союзное государство - самое прекрасное из государств: у него нет репрессивной машины, оно не обманывает граждан, оно гарантирует свободу перемещения и доставляет простым россиянам и белорусам кучу удобств. Могло бы куда больше. Но, увы, вспоминают о нем серьезные дядьки в двух случаях: когда видится шанс его возглавить - и когда оно должно спасти. Предлагался ведь вариант: развивать интеграцию, создать наднациональные институты, срастить экономки... Рубль опять же общий…

Но нет. Не случилось. Понимаете, какое дело… Политическая элита Беларуси все боялась, что Россия ее поглотит. Пучина, которая поглощает ее сейчас, не идет ни в какое сравнение с теми фобиями.

Это не молочная война. Не "КАМАЗ съест МАЗ". Там жвалы крупнее и насосы по откачке крови мощнее. А уж об общности, истории и симпатиях вообще собаки не брешут.

Помню, с белорусскими коллегами были на Камчатке. Где только что побывал Мишустин. Дух у них захватило! "Сколько ж у вас силы и красоты", - сказал один. Я поправил: у вас. Почему? Ну, государство ж Союзное. Общее. Значит, ваше. Вздохи, тихое слабосогласие... Но внутри это все зачастую тормозилось и отвергалось, поскольку читалось: хотят поглотить нашу тихую родину вместе с дожинками и купалинками. Причем симпатия к России - искренняя, русскими себя считают, как и белорусами, нет противоречия. И мы их искренне любим. Просто иметь надо в виду: сейчас в Беларуси и над ней работают люди, которые вас и нас точно не любят. Им все равно, что Беларусь, что Украина, что Америка, что Россия. Они и их наемники жестко борются за свои интересы, ничего личного. Давайте охолонем и подумаем вместе - раз уж мы вместе - а их интересы совпадают с вашими? Нашими? По мне, так нету у России и Беларуси каких-то отдельных противников, одни они у нас.

Последнее: устаревать нельзя. Костенеть. А то тебя двадцатилетний шалопай шутя подвинет, а ты и не заметишь.