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19.08.2020 16:53
Рубрика: Власть

Военные построили полигон для экстремального вождения бронемашин

Текст: Юрий Гаврилов
Военный полигон "Песочное" на границе Костромской и Ярославской областей стал первой в России площадкой международного уровня, предназначенной для экстремального вождения бронемашин, используемых военными химиками.

Войска радиационной, химической и биологической защиты, конечно, не пехота - броневиков в их арсенале не слишком много. Но они есть, в частности, машины химразведки РХМ-4 на базе бронетранспортера БТР-80. Специфика этих подразделений такова, что в особый период солдатам и офицерам придется действовать на территории, не только зараженной оружием массового уничтожения, но и пострадавшим от ударной волны.

Фото: Vitalykuzmin.net
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То есть работать среди разрушенных зданий и массовых завалов. Здесь без специальной техники и приборов не обойтись. А еще - без профессиональных водителей, имеющих навыки езды в экстремальных условиях. Для их подготовки в мирное время как раз и предназначен новый полигон.

Его оборудовали под Костромой по всем принятым в мире стандартам на базе двух действующих полигонов и одного общевойскового стрельбища. Дело в том, что "Песочное" еще используется и для практической стрельбы на время со сменой огневых позиций. Строго говоря, площадка учебного центра Военной академии РХБ защиты статус международного полигона приобрела в 2015 году. Тогда в Костромской области Минобороны РФ проводило конкурс "Безопасная среда". Затем полигон ежегодно дооснащался. В настоящее время он оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

В "Песочном" теперь можно готовить подразделения химической разведки по новейшим методикам. Там, в частности, обучают курсантов из 28 стран, в том числе из Азии, Африки, Южной Америки.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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В военном ведомстве "РГ" сообщили, что на маршруте протяженностью в три километра можно отрабатывать комплексные нормативы, предусматривающие выполнение сложнейших элементов химической разведки. Трассы включают в себя как классические препятствия (макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, зона с ограничителями по габаритам), так и протяженные участки со сложным интегрированным комплексом искусственных препятствий для экстремального вождения. К тому же на этом полигоне специалисты химразведки могут преодолевать на штатной технике водную преграду.

Между прочим, полигон "Песочное" стал прообразом первого китайского полигона для экстремального вождения специальных бронемашин.

Власть Безопасность Армия

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