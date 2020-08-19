Военные построили полигон для экстремального вождения бронемашин

Военный полигон "Песочное" на границе Костромской и Ярославской областей стал первой в России площадкой международного уровня, предназначенной для экстремального вождения бронемашин, используемых военными химиками.

Войска радиационной, химической и биологической защиты, конечно, не пехота - броневиков в их арсенале не слишком много. Но они есть, в частности, машины химразведки РХМ-4 на базе бронетранспортера БТР-80. Специфика этих подразделений такова, что в особый период солдатам и офицерам придется действовать на территории, не только зараженной оружием массового уничтожения, но и пострадавшим от ударной волны.

То есть работать среди разрушенных зданий и массовых завалов. Здесь без специальной техники и приборов не обойтись. А еще - без профессиональных водителей, имеющих навыки езды в экстремальных условиях. Для их подготовки в мирное время как раз и предназначен новый полигон.

Его оборудовали под Костромой по всем принятым в мире стандартам на базе двух действующих полигонов и одного общевойскового стрельбища. Дело в том, что "Песочное" еще используется и для практической стрельбы на время со сменой огневых позиций. Строго говоря, площадка учебного центра Военной академии РХБ защиты статус международного полигона приобрела в 2015 году. Тогда в Костромской области Минобороны РФ проводило конкурс "Безопасная среда". Затем полигон ежегодно дооснащался. В настоящее время он оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

В "Песочном" теперь можно готовить подразделения химической разведки по новейшим методикам. Там, в частности, обучают курсантов из 28 стран, в том числе из Азии, Африки, Южной Америки.

В военном ведомстве "РГ" сообщили, что на маршруте протяженностью в три километра можно отрабатывать комплексные нормативы, предусматривающие выполнение сложнейших элементов химической разведки. Трассы включают в себя как классические препятствия (макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, зона с ограничителями по габаритам), так и протяженные участки со сложным интегрированным комплексом искусственных препятствий для экстремального вождения. К тому же на этом полигоне специалисты химразведки могут преодолевать на штатной технике водную преграду.

Между прочим, полигон "Песочное" стал прообразом первого китайского полигона для экстремального вождения специальных бронемашин.