Врач рассказала, через какое время заваренный чай превращается в "яд"

Согласно последним данным исследователей из Китая, уже через 15 минут после заваривания в чае образовываются вредные вещества. Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала выводы зарубежных ученых.

По словам эксперта, чай образует пленку - это связано с присутствием в продукте эфирных масел. Пленка содержит органические соединения, которые при контакте с воздухом окисляются, провоцируя появление патогенной микрофлоры. То есть, напиток начинает портиться. Это, кстати, происходит еще быстрее, если чай был с сахаром, передает KP.Ru.

Чем дольше продолжается "брожение", тем напиток сильнее "насыщается" микотоксинами (они вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов). Последние активно образуются, если заварка простояла всю ночь. То есть, вчерашний чай пить нельзя.

- Из-за взаимодействия с продуктами окисления может возникнуть аллергия, нарушение работы кишечника. А так как кровоток разносит по всему телу выделяемые микроорганизмами токсины, то значительный удар приходится на печень. Может пострадать и сердце, - отметила диетолог, уточнив, что "это долгий накопительный эффект".