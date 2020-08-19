За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 25,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 691

2. Санкт-Петербург 162

3. Московская область 151

4. Свердловская область 147

5. Нижегородская область 138

6. Ставропольский край 135

7. Ростовская область 126

8. Красноярский край 115

9. Иркутская область 111

10. Воронежская область 107

11. Оренбургская область 98

12. Саратовская область 95

13. Омская область 92

14. Ульяновская область 91

15. Кемеровская область 91

16. Приморский край 89

17. Волгоградская область 87

18. Краснодарский край 86

19. Алтайский край 85

20. Ханты-Мансийский АО 83

21. Ямало-Ненецкий АО 72

22. Челябинская область 71

23. Хабаровский край 70

24. Архангельская область 67

25. Мурманская область 65

26. Пермский край 61

27. Республика Дагестан 59

28. Республика Калмыкия 59

29. Кировская область 57

30. Сахалинская область 57

31. Новосибирская область 51

32. Пензенская область 49

33. Тюменская область 49

34. Республика Саха (Якутия) 48

35. Белгородская область 47

36. Республика Коми 43

37. Самарская область 43

38. Томская область 42

39. Орловская область 41

40. Ярославская область 40

41. Чувашская Республика 36

42. Республика Бурятия 36

43. Республика Крым 36

44. Астраханская область 35

45. Республика Башкортостан 35

46. Ивановская область 33

47. Вологодская область 33

48. Республика Мордовия 31

49. Курская область 30

50. Удмуртская Республика 30

51. Рязанская область 29

52. Тульская область 29

53. Республика Тыва 29

54. Республика Карелия 28

55. Ленинградская область 28

56. Республика Татарстан 28

57. Псковская область 27

58. Республика Ингушетия 26

59. Тверская область 24

60. Курганская область 24

61. Владимирская область 23

62. Калужская область 23

63. Тамбовская область 22

64. Новгородская область 22

65. Брянская область 20

66. Амурская область 20

67. Костромская область 18

68. Карачаево-Черкесская Республика 18

69. Республика Хакасия 18

70. Липецкая область 17

71. Республика Адыгея 17

72. Кабардино-Балкарская Республика 17

73. Республика Марий Эл 16

74. Забайкальский край 15

75. Республика Алтай 14

76. Камчатский край 13

77. Магаданская область 13

78. Смоленская область 12

79. Республика Северная Осетия 12

80. Калининградская область 9

81. Чеченская Республика 5

82. Ненецкий автономный округ 2

83. г. Севастополь 2

84. Еврейская АО 1

85. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 937 321 случай (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Смоленская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика 0,2%

2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Забайкальский край, Калининградская область 0,3%

3. Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Липецкая область, Ленинградская область 0,4% За последние сутки подтверждено 117 летальных случаев: Владимирская область 1

Воронежская область 3

Костромская область 2

Московская область 4

Орловская область 1

Рязанская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 10

Республика Карелия 1

Калининградская область 2

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 17

Республика Калмыкия 3

Республика Крым 1

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Ростовская область 5

Севастополь 1

Республика Дагестан 4

Ставропольский край 3

Республика Башкортостан 1

Республика Татарстан 2

Пермский край 2

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 4

Курганская область 1

Свердловская область 6

Ханты-Мансийский АО 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Хакасия 1

Красноярский край 6

Иркутская область 2

Кемеровская область 1

Новосибирская область 5

Омская область 6

Республика Саха (Якутия) 1

Еврейская автономная область 1 За весь период пандемии в России умерли 15 989 человек. За прошедшие сутки выписано из стационаров 6795 выздоровевших: Белгородская область 58

Брянская область 33

Владимирская область 13

Воронежская область 160

Ивановская область 33

Калужская область 25

Костромская область 41

Курская область 22

Липецкая область 134

Московская область 135

Орловская область 45

Рязанская область 16

Смоленская область 64

Тамбовская область 39

Тверская область 16

Тульская область 43

Ярославская область 34

Москва 1242

Республика Карелия 47

Республика Коми 50

Архангельская область 26

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 30

Калининградская область 69

Ленинградская область 16

Мурманская область 168

Новгородская область 13

Псковская область 43

Санкт-Петербург 86

Республика Адыгея 24

Республика Калмыкия 42

Республика Крым 37

Краснодарский край 68

Астраханская область 56

Волгоградская область 154

Ростовская область 289

Севастополь 1

Республика Дагестан 43

Республика Ингушетия 71

Кабардино-Балкарская Республика 16

Карачаево-Черкесская Республика 118

Республика Северная Осетия - Алания 10

Чеченская Республика 11

Ставропольский край 90

Республика Башкортостан 63

Республика Марий Эл 40

Республика Мордовия 36

Республика Татарстан 30

Удмуртская Республика 33

Республика Чувашия 259

Пермский край 43

Кировская область 25

Нижегородская область 320

Оренбургская область 131

Пензенская область 45

Самарская область 60

Саратовская область 134

Ульяновская область 73

Курганская область 32

Свердловская область 73

Тюменская область 25

Ханты-Мансийский АО 152

Ямало-Ненецкий автономный округ 178

Челябинская область 112

Республика Алтай 13

Республика Тыва 23

Республика Хакасия 58

Алтайский край 114

Красноярский край 65

Иркутская область 119

Кемеровская область 111

Новосибирская область 73

Омская область 170

Томская область 94

Республика Бурятия 48

Республика Саха (Якутия) 26

Забайкальский край 10

Камчатский край 6

Приморский край 79

Амурская область 10

Магаданская область 30

Хабаровский край 101

Сахалинская область 39

Еврейская автономная область 8

Чукотский автономный округ 2 За весь период пандемии выписано из стационаров России 749 423 выздоровевших.