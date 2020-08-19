За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Беларуси 11:57
Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала финальным 11:50
На Дону военные развернули пункт пропуска беженцев по сирийскому опыту 11:42
Вышел первый трейлер американского ремейка "Утопии" 11:29
Родители предложили ввести в школах курс медицинской грамотности 11:24
Власти Москвы не планируют вновь закрывать производства из-за COVID-19 11:14
В Псково-Печерском монастыре отменили крестный ход из-за COVID-19 10:58
У Минского тракторного завода прошли задержания 10:50
В Москве суточный темп прироста новых случаев коронавируса вдвое меньше, чем 2 месяца назад 10:42
Власти Кубани определились с проведением линеек 1 сентября 10:39
Китайское издание назвало Россию лидером в сфере гиперзвука 10:39
Ракетный комплекс "Гермес" покажут на "Армии-2020" 10:34
В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса 10:32
Финляндия введет ограничения на пересечение границы из-за COVID-19 10:27
Курганская полиция задержала москвичей за кражу ноутбуков 10:15
Шантажисты вымогали у жителя Подмосковья 600 тысяч рублей 10:13
"Яндекс" объединил городские сервисы для заказа еды и поездок 10:11
Около 170 человек пострадали из-за землетрясения на Филиппинах 10:10
Воздух в Москве прогреется до +24 10:05
Более 3 тысяч школьников обучались профессиям будущего в колледжах Москвы 10:01
Спецназовцы и сотрудники Росгвардии сдали в Москве донорскую кровь 10:00
В каких парках Москвы можно поиграть на музыкальных инструментах 09:53
Почти на 40% вырос объем несырьевого экспорта Москвы в первом полугодии 09:50
Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Пациенты московских поликлиник, вставших на ремонт, посетили врачей по новым адресам более 360 тысяч раз 09:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 25,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 691
  • 2. Санкт-Петербург 162
  • 3. Московская область 151
  • 4. Свердловская область 147
  • 5. Нижегородская область 138
  • 6. Ставропольский край 135
  • 7. Ростовская область 126
  • 8. Красноярский край 115
  • 9. Иркутская область 111
  • 10. Воронежская область 107
  • 11. Оренбургская область 98
  • 12. Саратовская область 95
  • 13. Омская область 92
  • 14. Ульяновская область 91
  • 15. Кемеровская область 91
  • 16. Приморский край 89
  • 17. Волгоградская область 87
  • 18. Краснодарский край 86
  • 19. Алтайский край 85
  • 20. Ханты-Мансийский АО 83
  • 21. Ямало-Ненецкий АО 72
  • 22. Челябинская область 71
  • 23. Хабаровский край 70
  • 24. Архангельская область 67
  • 25. Мурманская область 65
  • 26. Пермский край 61
  • 27. Республика Дагестан 59
  • 28. Республика Калмыкия 59
  • 29. Кировская область 57
  • 30. Сахалинская область 57
  • 31. Новосибирская область 51
  • 32. Пензенская область 49
  • 33. Тюменская область 49
  • 34. Республика Саха (Якутия) 48
  • 35. Белгородская область 47
  • 36. Республика Коми 43
  • 37. Самарская область 43
  • 38. Томская область 42
  • 39. Орловская область 41
  • 40. Ярославская область 40
  • 41. Чувашская Республика 36
  • 42. Республика Бурятия 36
  • 43. Республика Крым 36
  • 44. Астраханская область 35
  • 45. Республика Башкортостан 35
  • 46. Ивановская область 33
  • 47. Вологодская область 33
  • 48. Республика Мордовия 31
  • 49. Курская область 30
  • 50. Удмуртская Республика 30
  • 51. Рязанская область 29
  • 52. Тульская область 29
  • 53. Республика Тыва 29
  • 54. Республика Карелия 28
  • 55. Ленинградская область 28
  • 56. Республика Татарстан 28
  • 57. Псковская область 27
  • 58. Республика Ингушетия 26
  • 59. Тверская область 24
  • 60. Курганская область 24
  • 61. Владимирская область 23
  • 62. Калужская область 23
  • 63. Тамбовская область 22
  • 64. Новгородская область 22
  • 65. Брянская область 20
  • 66. Амурская область 20
  • 67. Костромская область 18
  • 68. Карачаево-Черкесская Республика 18
  • 69. Республика Хакасия 18
  • 70. Липецкая область 17
  • 71. Республика Адыгея 17
  • 72. Кабардино-Балкарская Республика 17
  • 73. Республика Марий Эл 16
  • 74. Забайкальский край 15
  • 75. Республика Алтай 14
  • 76. Камчатский край 13
  • 77. Магаданская область 13
  • 78. Смоленская область 12
  • 79. Республика Северная Осетия 12
  • 80. Калининградская область 9
  • 81. Чеченская Республика 5
  • 82. Ненецкий автономный округ 2
  • 83. г. Севастополь 2
  • 84. Еврейская АО 1
  • 85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 937 321 случай (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Московская область, Смоленская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Забайкальский край, Калининградская область 0,3%
  • 3. Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Липецкая область, Ленинградская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 117 летальных случаев:
  • Владимирская область 1
  • Воронежская область 3
  • Костромская область 2
  • Московская область 4
  • Орловская область 1
  • Рязанская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 10
  • Республика Карелия 1
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 17
  • Республика Калмыкия 3
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 3
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 5
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 4
  • Ставропольский край 3
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Татарстан 2
  • Пермский край 2
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 6
  • Ханты-Мансийский АО 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Хакасия 1
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 2
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период пандемии в России умерли 15 989 человек.

За прошедшие сутки выписано из стационаров 6795 выздоровевших:
  • Белгородская область 58
  • Брянская область 33
  • Владимирская область 13
  • Воронежская область 160
  • Ивановская область 33
  • Калужская область 25
  • Костромская область 41
  • Курская область 22
  • Липецкая область 134
  • Московская область 135
  • Орловская область 45
  • Рязанская область 16
  • Смоленская область 64
  • Тамбовская область 39
  • Тверская область 16
  • Тульская область 43
  • Ярославская область 34
  • Москва 1242
  • Республика Карелия 47
  • Республика Коми 50
  • Архангельская область 26
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 30
  • Калининградская область 69
  • Ленинградская область 16
  • Мурманская область 168
  • Новгородская область 13
  • Псковская область 43
  • Санкт-Петербург 86
  • Республика Адыгея 24
  • Республика Калмыкия 42
  • Республика Крым 37
  • Краснодарский край 68
  • Астраханская область 56
  • Волгоградская область 154
  • Ростовская область 289
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 43
  • Республика Ингушетия 71
  • Кабардино-Балкарская Республика 16
  • Карачаево-Черкесская Республика 118
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Чеченская Республика 11
  • Ставропольский край 90
  • Республика Башкортостан 63
  • Республика Марий Эл 40
  • Республика Мордовия 36
  • Республика Татарстан 30
  • Удмуртская Республика 33
  • Республика Чувашия 259
  • Пермский край 43
  • Кировская область 25
  • Нижегородская область 320
  • Оренбургская область 131
  • Пензенская область 45
  • Самарская область 60
  • Саратовская область 134
  • Ульяновская область 73
  • Курганская область 32
  • Свердловская область 73
  • Тюменская область 25
  • Ханты-Мансийский АО 152
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 178
  • Челябинская область 112
  • Республика Алтай 13
  • Республика Тыва 23
  • Республика Хакасия 58
  • Алтайский край 114
  • Красноярский край 65
  • Иркутская область 119
  • Кемеровская область 111
  • Новосибирская область 73
  • Омская область 170
  • Томская область 94
  • Республика Бурятия 48
  • Республика Саха (Якутия) 26
  • Забайкальский край 10
  • Камчатский край 6
  • Приморский край 79
  • Амурская область 10
  • Магаданская область 30
  • Хабаровский край 101
  • Сахалинская область 39
  • Еврейская автономная область 8
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии выписано из стационаров России 749 423 выздоровевших.

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек
Сегодня вузы начинают зачислять абитуриентов на бюджетные отделения
В Мали произошла смена власти
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц