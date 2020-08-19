За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 25,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 691
- 2. Санкт-Петербург 162
- 3. Московская область 151
- 4. Свердловская область 147
- 5. Нижегородская область 138
- 6. Ставропольский край 135
- 7. Ростовская область 126
- 8. Красноярский край 115
- 9. Иркутская область 111
- 10. Воронежская область 107
- 11. Оренбургская область 98
- 12. Саратовская область 95
- 13. Омская область 92
- 14. Ульяновская область 91
- 15. Кемеровская область 91
- 16. Приморский край 89
- 17. Волгоградская область 87
- 18. Краснодарский край 86
- 19. Алтайский край 85
- 20. Ханты-Мансийский АО 83
- 21. Ямало-Ненецкий АО 72
- 22. Челябинская область 71
- 23. Хабаровский край 70
- 24. Архангельская область 67
- 25. Мурманская область 65
- 26. Пермский край 61
- 27. Республика Дагестан 59
- 28. Республика Калмыкия 59
- 29. Кировская область 57
- 30. Сахалинская область 57
- 31. Новосибирская область 51
- 32. Пензенская область 49
- 33. Тюменская область 49
- 34. Республика Саха (Якутия) 48
- 35. Белгородская область 47
- 36. Республика Коми 43
- 37. Самарская область 43
- 38. Томская область 42
- 39. Орловская область 41
- 40. Ярославская область 40
- 41. Чувашская Республика 36
- 42. Республика Бурятия 36
- 43. Республика Крым 36
- 44. Астраханская область 35
- 45. Республика Башкортостан 35
- 46. Ивановская область 33
- 47. Вологодская область 33
- 48. Республика Мордовия 31
- 49. Курская область 30
- 50. Удмуртская Республика 30
- 51. Рязанская область 29
- 52. Тульская область 29
- 53. Республика Тыва 29
- 54. Республика Карелия 28
- 55. Ленинградская область 28
- 56. Республика Татарстан 28
- 57. Псковская область 27
- 58. Республика Ингушетия 26
- 59. Тверская область 24
- 60. Курганская область 24
- 61. Владимирская область 23
- 62. Калужская область 23
- 63. Тамбовская область 22
- 64. Новгородская область 22
- 65. Брянская область 20
- 66. Амурская область 20
- 67. Костромская область 18
- 68. Карачаево-Черкесская Республика 18
- 69. Республика Хакасия 18
- 70. Липецкая область 17
- 71. Республика Адыгея 17
- 72. Кабардино-Балкарская Республика 17
- 73. Республика Марий Эл 16
- 74. Забайкальский край 15
- 75. Республика Алтай 14
- 76. Камчатский край 13
- 77. Магаданская область 13
- 78. Смоленская область 12
- 79. Республика Северная Осетия 12
- 80. Калининградская область 9
- 81. Чеченская Республика 5
- 82. Ненецкий автономный округ 2
- 83. г. Севастополь 2
- 84. Еврейская АО 1
- 85. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 937 321 случай (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Московская область, Смоленская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика 0,2%
- 2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Забайкальский край, Калининградская область 0,3%
- 3. Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Липецкая область, Ленинградская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 117 летальных случаев:
- Владимирская область 1
- Воронежская область 3
- Костромская область 2
- Московская область 4
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 10
- Республика Карелия 1
- Калининградская область 2
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 17
- Республика Калмыкия 3
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 1
- Ростовская область 5
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 4
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 2
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Курганская область 1
- Свердловская область 6
- Ханты-Мансийский АО 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Красноярский край 6
- Иркутская область 2
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 5
- Омская область 6
- Республика Саха (Якутия) 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период пандемии в России умерли 15 989 человек.
За прошедшие сутки выписано из стационаров 6795 выздоровевших:
- Белгородская область 58
- Брянская область 33
- Владимирская область 13
- Воронежская область 160
- Ивановская область 33
- Калужская область 25
- Костромская область 41
- Курская область 22
- Липецкая область 134
- Московская область 135
- Орловская область 45
- Рязанская область 16
- Смоленская область 64
- Тамбовская область 39
- Тверская область 16
- Тульская область 43
- Ярославская область 34
- Москва 1242
- Республика Карелия 47
- Республика Коми 50
- Архангельская область 26
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 30
- Калининградская область 69
- Ленинградская область 16
- Мурманская область 168
- Новгородская область 13
- Псковская область 43
- Санкт-Петербург 86
- Республика Адыгея 24
- Республика Калмыкия 42
- Республика Крым 37
- Краснодарский край 68
- Астраханская область 56
- Волгоградская область 154
- Ростовская область 289
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 43
- Республика Ингушетия 71
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Карачаево-Черкесская Республика 118
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Чеченская Республика 11
- Ставропольский край 90
- Республика Башкортостан 63
- Республика Марий Эл 40
- Республика Мордовия 36
- Республика Татарстан 30
- Удмуртская Республика 33
- Республика Чувашия 259
- Пермский край 43
- Кировская область 25
- Нижегородская область 320
- Оренбургская область 131
- Пензенская область 45
- Самарская область 60
- Саратовская область 134
- Ульяновская область 73
- Курганская область 32
- Свердловская область 73
- Тюменская область 25
- Ханты-Мансийский АО 152
- Ямало-Ненецкий автономный округ 178
- Челябинская область 112
- Республика Алтай 13
- Республика Тыва 23
- Республика Хакасия 58
- Алтайский край 114
- Красноярский край 65
- Иркутская область 119
- Кемеровская область 111
- Новосибирская область 73
- Омская область 170
- Томская область 94
- Республика Бурятия 48
- Республика Саха (Якутия) 26
- Забайкальский край 10
- Камчатский край 6
- Приморский край 79
- Амурская область 10
- Магаданская область 30
- Хабаровский край 101
- Сахалинская область 39
- Еврейская автономная область 8
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано из стационаров России 749 423 выздоровевших.