В среду Владимир Жириновский заявил, что ему и парламентариям от партии не дали встретиться с Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово".

Жириновский уверен, что Фургала перевели в другую камеру. Политик несколько раз подчеркнул, что его, а также депутатов от ЛДПР и сенаторов должны были допустить к Фургалу по закону без специальных разрешений. Он пригрозил заявлением об отстранении от работы начальника СИЗО Ромашина.

В Минюсте на это заявление ответили, что депутаты Госдумы могут без специального разрешения посещать следственные изоляторы "в целях контроля". Но для свидания с определенными обвиняемыми им нужно разрешение следователя. В самом тюремном ведомстве также ответили, что разрешение на свидание должны дать следственные органы, а сотрудники изолятора действовали в рамках закона. И процитировали статью 18 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Там сказано, что "встреча с подозреваемым и обвиняемым может быть возможна только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело".