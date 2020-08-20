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20.08.2020 14:17
Рубрика: В мире

Австрийский ресторатор спровоцировал международный скандал с Хорватией

Текст: Александр Саможнев

Среди австрийцев растет неприязнь к отдыхающим в Хорватии, которая считается неблагоприятной с эпидемиологической точки зрения. Хозяин пивной в земле Штирия выразил это необычным способом. "Не для возвращающихся из Хорватии", - написал он на двери заведения. Демарш вызвал протест хорватского посольства.

"Я поддерживаю правительство. Я ничего не имею против возвращающихся из отпуска людей, но должен заботиться о постоянных клиентах", - цитирует Франца Эрарта телеканал Oe24. По его словам, гости благодарят владельца за предусмотрительность. "Никто не хочет заболеть", - заключил ресторатор.

Фото: Denis LOVROVIC / AFP
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Затея пивовара спровоцировала международный скандал. Хорватское посольство выразило в этой связи "крайнюю обеспокоенность". "По всей вероятности, эти действия оправдываются "защитными мерами", которые должны пониматься как знак лояльности правительству", - отметил посол Даниэль Глунчич. При этом все возвращающиеся из Хорватии автоматически приравниваются к инфицированным коронавирусом. "Источник инфекции связывается только с Хорватией, как будто человек не может заразиться в другом месте", - возмущался глава диппредставительства.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил, что субботу был зафиксирован самый высокий показатель заболевания коронавирусом за последнее время. Причем, треть всех отпускников побывали в Хорватии. На поездки в эту страны объявлено предупреждение. Министр не исключил, что "вирус туристы завозят домой на автомашинах, на которых путешествуют".

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