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20.08.2020 20:20
Рубрика: Спорт

Сюрпризы кончились

В финале Лиги чемпионов сыграют фавориты турнира немецкая "Бавария" и французский "ПСЖ"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Мюнхенская "Бавария" разгромила французский "Лион" - 3:0 и вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче, который состоится в ближайшее воскресенье на лиссабонском "Эштадиу да Луш", немцы сыграют с еще одним клубом из Франции, "Пари Сен-Жермен".
У Левандовски есть шанс установить бомбардирский рекорд Лиги чемпионов. Фото: Reuters У Левандовски есть шанс установить бомбардирский рекорд Лиги чемпионов. Фото: Reuters
У Левандовски есть шанс установить бомбардирский рекорд Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Еврокубковый сезон-2019/2020, затянувшийся аж до августа, близок к завершению. Из-за пандемии коронавируса формат Лиги чемпионов получился урезанным: вместо традиционных двухматчевых противостояний в плей-офф в Португалии прошел "Финал восьми", что теоретически повышало вероятность неожиданностей. Тем не менее финальная пара выглядит вполне закономерно. Последнего поставщика сенсаций, "Лион", остановивший "Ювентус" и "Манчестер Сити", из турнира выбила "Бавария", которая в нынешнем сезоне производит монструозное впечатление.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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С момента триумфа в финале Лиги чемпионов-2013, в котором мюнхенцы одолели дортмундскую "Боруссию" (2:1), "Бавария" трижды доходила до полуфинала, но не более. Паззл сложился после того, как по ходу нынешнего сезона команду возглавил экс-помощник Йоахима Лева в сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Под его руководством "Бавария" уже взяла чемпионский титул в Германии и кубок страны. А теперь - в финале Лиги чемпионов. Первом в тренерской карьере Флика.

Одно из олицетворений мощи нынешней "Баварии" - пара немецкого хавбека Сержа Гнабри, оформившего в матче с "Лионом" дубль, и поляка Роберта Левандовски, поставившего в этой игре точку. Вдвоем они уже настреляли 24 мяча. Это новый рекорд Лиги чемпионов. Предыдущий принадлежал дуэту из "Реала" португальцу Криштиану Роналду и валлийцу Гарету Бэйлу (23 гола). Левандовски идет еще и на персональный снайперский рекорд. Сейчас у него 15 мячей: еще два - и он повторит достижение уже упомянутого Криштиану.

Кажется, один из ключей к успеху в невероятной преемственности мюнхенского клуба. Ведь в том самом финале-2013 из нынешнего состава играли пять человек. Кстати, один из них, голкипер команды Мануэль Нойер, уверен, что нынешняя "Бавария" значительно сильнее прошлой. И ведь статистика это подтверждает. Просто цифры. В последних трех матчах мюнхенцы забили 15 мячей, а всего по ходу турнира 42: больше было только у "Барселоны" 20 лет назад - 45. Правда, каталонцы с учетом формата Лиги чемпионов провели тогда 16 матчей. А у "Баварии" их десять. И все они выиграны. До сих пор пройти до финала сугубо победным маршем в Лиге чемпионов удавалось только "Милану"в сезоне 1992/1993. Правда, в финале итальянцы уступили, причем французской команде, "Марселю".

На пути к финалу "Бавария" выиграла все десять матчей с общим счетом 42:8

"ПСЖ" в финале тоже гость совершенно не случайный, пусть шествие французов по турниру получилось не таким ярким. Когда у тебя в составе такие парни, как бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе, даже "Бавария" не может позволить себе расслабиться. "У "ПСЖ" потрясающая команда, - оценил Флик силу следующего соперника. - Мы увидели, что у них быстрые игроки, и постараемся получше организовать оборону. Однако главная наша сила в давлении". Кто бы сомневался.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Кстати, закономерный финал вовсе не означает приевшуюся афишу. В последний раз клубы из Франции и Германии встречались в финале Лиги чемпионов аж в 1976 году. Тогда "Бавария" одолела "Сент-Этьен" со счетом 1:0. Интересно, как получится на этот раз.

Но сначала футбольных гурманов ждет финал Лиги Европы в немецком Кельне, в котором итальянский "Интер" встретится с испанской "Севильей". Испанцы с пятью победами - самый титулованный клуб турнира. У "Интера" три титула. А интрига в том, что для наставников обеих команд Хулена Лопетеги и Антонио Конте - это первый еврокубковый финал в тренерской карьере. Причем оба дошли до него в первый же сезон в своих клубах.

Где будем смотреть

21 августа, пятница, "Матч ТВ"

21.50 Лига Европы. Финал. "Севилья" (Испания) - "Интер" (Италия). Прямая трансляция

23 августа, воскресенье, "Матч ТВ".

21.45 Лига чемпионов. Финал. "ПСЖ" (Франция) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция

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