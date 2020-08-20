База "социализма с китайской спецификой" отметила день рождения

В этом году также отмечается 40-й день рождения шэньчжэньской особой экономической зоны, благодаря которой город из простой рыбацкой деревушки превратился в современный инновационный мегаполис. Учреждение пилотной демонстрационной базы "социализма с китайской спецификой" открыло городу еще более широкие перспективы развития.

В октябре 2018 года во время инспекционной поездки в Шэньчжэнь генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подтвердил курс на развитие политики реформ и открытости и подчеркнул, что "Китай обязательно создаст чудо, и мир посмотрит на него другими глазами". В августе 2019 года были официально обнародованы "Мнения ЦК КПК и Госсовета КНР об оказании поддержки городу Шэньчжэнь в учреждении пилотной демонстрационной зоны социализма с китайской спецификой".

Эту зону продолжают уверенно развивать даже несмотря на пандемию коронавирусной пневмонии, сложную и меняющуюся внутреннюю и внешнюю обстановку. В первом полугодии Шэньчжэнь раньше других крупных китайских городов восстановил рост ВВП после удара коронавирусной инфекции.

Научно-технические инновации всегда остаются визитной карточкой Шэньчжэня. Только в 2019 году объем финансирования научно-технической деятельности в городе почти удвоился, более чем 30% финансирования выделено на прикладные и фундаментальные исследования. По числу поданных международных патентных заявок город уже пять лет подряд занимает первое место в КНР. За первое полугодие этого года прирост добавленной стоимости новых отраслей обрабатывающей промышленности города составил 2,4%. Во втором квартале этот показатель вырос на 12,6% по сравнению с первым кварталом.

На 18-м съезде КПК была выдвинута стратегия развития за счет инноваций, а на 19-м съезде КПК Китай поставил новую цель создания державы инновационного типа. Шэньчжэнь, всегда рассматривая инновации в качестве руководящей стратегии городского развития, достиг в этой области немалых успехов, получивших мировое признание. Город стал своего рода окном, демонстрирующим миру высококачественное развитие КНР. Он своим примером показал, что независимые инновации - ключ к дальнейшему углублению политики реформ и открытости в Китае.

Шэньчжэнь уже давно славится благоприятным инвестиционным климатом и деловой средой. В последнее время в городе упрощена процедура регистрации новых компаний, сейчас для этого нужно лишь несколько минут. До конца этого года в городе планируется введение еще 210 конкретных мер по улучшению бизнес-среды.

Пользуясь возможностями строительства региона Большого залива Гуандун - Сянган - Аомэнь, Шэньчжэнь стремится к повышению уровня внешней открытости. Лишь за первое полугодие на территории города основано почти 2000 предприятий с участием зарубежного капитала. Объем фактически привлеченных иностранных инвестиций превысил 4 млрд долларов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ориентируясь на развитие пилотной демонстрационной зоны социализма с китайской спецификой, Шэньчжэнь не оставляет без внимания культурное, социальное и экологическое строительство. В июле он признан одним из топ-10 городов по уровню жизни в 2019-2020 годах.

"Стремясь к созданию пилотной демонстрационной зоны "социализма с китайской спецификой", прилагать усилия для созидания образцового города в социалистической модернизации государства", - это курс развития Шэньчжэня принесет еще больше дивидендов как региону, так и миру в целом.