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20.08.2020 21:40
Рубрика: В мире

Беларусь: тревожные дни

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)

Волонтеры сворачивают лагерь в Минске

Волонтеры, оказывавшие поддержку задержанным во время акций протеста, начали сворачивать свой лагерь возле изолятора в Минске. Дело в том, что почти все задержанные в настоящее время уже отпущены на свободу. В связи с этим волонтеры решили сократить число тех, кто продолжит дежурить у изолятора. На случай, если кому-то понадобится помощь, тут остаются врачи, психологи, адвокаты, продолжит работать полевая кухня.

Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси

Лукашенко стал невъездным в Литву

Власти Литвы внесли президента Беларуси Александра Лукашенко в список запрещенных к въезду в страну лиц. По словам главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, всего в этом списке 32 человека. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что запрет на въезд Лукашенко в Литву подтверждает иностранное "вмешательство во внутренние дела Беларуси".

Глава МИД рассказал об угрозах семьям госслужащим

Министр иностранных дел Владимир Макей признал, что Беларуси нужны перемены, "но не ценой противостояния или революций". По его словам, эволюционный процесс, хотя он и занимает много времени, в конечном итоге всегда оказывается эффективнее. "Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси", - подчеркнул Макей.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Он также раскритиковал тех, кто угрожает семьям госслужащих. "Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес госслужащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия", - отметил Макей. По его словам, "демократией здесь не пахнет, здесь воняет погромами и расправами". Впрочем, как отметил глава МИД, это в итоге должно сплотить тех, кто действительно хотел бы добра Родине.

Генпрокуратура возбудила дело по статье "Захват власти"

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием оппозицией Координационного совета. "Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявил генпрокурор Александр Конюк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - пояснил генпрокурор. Данная статья предполагает наказание до 5 лет лишения свободы.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной", - объяснил позицию ведомства Конюк.

Цитата

Член Совета Федерации Алексей Пушков:

"Начинается политическая осада Лукашенко и прямая политическая поддержка оппозиции. Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал - это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают: такого рода санкции - это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой".

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Корольков/ РГ
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