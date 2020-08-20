Boeing убрал слово "Max" из названия самолета 737

Boeing убрал слово "Max" из названия своего самолета 737, заменив его на 737-8. Это имя до сих пор использовалось только в служебной переписке внутри самой компании.

Об этом стало известно после того, как в среду Boeing сделала заявление о покупке иностранным авиаперевозчиком этой модели в 2020 году. Польская авиакомпания Enter Air SA согласилась приобрести четыре самолета модели 737-8, сообщает Guardian. Enter Air разместила новый заказ на два самолета 737-8 с возможностью приобретения еще двух самолетов. Когда соглашение о покупке будет полностью выполнено, флот Enter Air 737 новой модели увеличится до 10 самолетов, говорится в заявлении Boeing. По мнению аналитиков, с учетом восстановления утраченного имиджа компании, пострадавшего в результате двух авиакатастроф с большими человеческими жертвами, американский производитель мог сделать польскому перевозчику неплохую финансовую скидку.

В этом году клиенты Boeing отменили более 400 заказов на самолеты 737 Max, сообщила компания на прошлой неделе. В соответствии с более жесткими стандартами бухгалтерского учета количество отмененных заказов 737 Max и преобразование их в другие модели самолетов теперь составляет 864. Повторная сертификация самолета 737 Max все еще висит на волоске после двух катастроф. В октябре 2018 года самолет рейса Lion Air Flight 610 потерпел крушение в океане недалеко от Индонезии вскоре после взлета. Погибли все 189 человек, находившиеся на его борту. В марте 2019 года рейс 302 Эфиопских авиалиний потерпел крушение всего через несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. Руководство Boeing признало, что на борту разбившихся самолетов перед крушением произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

Проблемы американского авиапроизводителя усугубились масштабным коронавирусным кризисом, поразившим сферу авиаперевозок, которая, как отмечает аналитики, сможет заработать в полноценном объеме до уровня 2019 года, только в 2024 году.