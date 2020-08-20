Боксер Поветкин высказался о поединке с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего боя с британцем Диллианом Уайтом. Поединок состоится 22 августа в "Бойцовском саду" в Великобритании.

- Хочется поблагодарить Диллиана. Он сильный и достойный соперник. Я всегда относился к нему с уважением, считаю, что будет интересный и красивый бой. Как сложится противостояние, пока не могу сказать, - отметил Александр.

Напомним, что последний поединок Поветкин провел в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью.

Всего на счету россиянина 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 нокаутом), потерпел два поражения и один поединок закончился вничью. Уайт одержал 27 побед (18 нокаутом) и один раз проиграл.