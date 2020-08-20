Более 40 мигрантов стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии

Попытка очередной группы мигрантов перебраться из Ливии в Европу завершилась трагедией, передает ТАСС. Не менее 45 человек утонули у берегов этой североафриканской страны. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) случившееся расценили как "крупнейшее в этом году кораблекрушение у побережья Ливии".

Причиной трагедии стал взрыв двигателя старого судна, на котором беженцы планировали переплыть Средиземное море. При взрыве погибла большая часть бывших на борту людей, включая и пятерых детей.

Местные рыбаки смогли спасти 37 человек, граждан Сенегала, Мали, Чада и Ганы.

Гуманитарные организации обратились к властям средиземноморских стран провести спасательные операции у своих берегов и не допустить того, чтобы беженцы попали в руки контрабандистов и торговцев людьми.