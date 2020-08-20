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20.08.2020 19:10
Рубрика: В мире

Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество

Текст: Максим Макарычев
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в четверг утром был арестован на своей лодке у восточного побережья Коннектикута и обвинен в мошенничестве в ходе кампании по сбору средств для строительства стены на границе США и Мексики.

Бэннон и три его сообщника, говорится в заявлении министерства юстиции США, обманули сотни тысяч доноров, инициировав проект We Build the Wall ("Мы строим стену"), который назвали "добровольной организацией". Бэннон и другой ответчик, Брайан Колфаге, пообещали донорам, выделившим на кампанию в общей сложности 25 миллионов долларов, что "100% собранных средств будут использованы на выполнение благородной миссии" и строительство стены на частной территории, принадлежавшей большинству спонсоров проекта. Как сообщает CNN, Одри Штраус, исполняющая обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка, заявила, что подозреваемые в мошенничестве Бэннон, Брайан Колфаге, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши "обманули сотни тысяч доноров, воспользовавшись их интересом в финансировании строительства пограничной стены, чтобы собрать миллионы долларов под ложным предлогом, что все эти деньги будут потрачены на строительство". По версии следствия, сам Бэннон получил более миллиона долларов через некоммерческую организацию, которую он контролировал, при этом большую часть этих средств он использовал для покрытия личных расходов. Колфаге, бывший офицер ВВС США, основатель и публичное лицо проекта, получил сотни тысяч долларов, которые он использовал для поддержания своего роскошного образа жизни, уточнила Штраус.

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Если эта информация подтвердится, а обвинение будет доказано, то это станет настоящим ударом по президентским амбициям Дональда Трампа. Дело в том, что во время предыдущей избирательной кампании 2016 года нынешний глава Белого дома позиционировал строительство стены на многомиллиардную сумму на границе с Мексикой, как один из своих главных политических приоритетов. А Бэннон четыре года назад был главой его предвыборного штаба, и именно он, как отмечают американские СМИ, настоял на том, чтобы Трамп настойчиво продвигал идею строительства стены для пресечения потока нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Отметим, что сама Штраус, выборное юридическое лицо, является зарегистрированным сторонником демпартии. "Этот случай должен послужить предупреждением другим мошенникам, что никто не стоит выше закона, даже инвалид войны или политтехнолог-миллионер", - заявил инспектор прокуратуры Южного округа Филипп Бартлет.

Все четверо обвиняются по одному пункту - в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств - и по одному пункту обвинения - в сговоре с целью отмывания денег, каждый из которых влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. 66-летний Бэннон в ближайшее время появится в суде в Южном округе Нью-Йорка, Колфаге и Бадолато предстанут перед разными судами во Флориде, Ши - в Колорадо.

Фото: REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
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Бэннон в первые месяцы после избрания Трампа имел большое влияние и политический вес в Белом доме, пока не стал раздражать президента не согласованными с ним заявлениями. В августе 2017 года президент США уволил своего советника, разгневанный интервью Бэннона, в котором тот поставил под сомнение политику Трампа по Северной Корее и утверждал, что у него есть полномочия вносить кадровые изменения в работу государственного департамента. Перед тем, как присоединиться к кампании Трампа, Бэннон был бывшим исполнительным председателем Breitbart, правого новостного сайта, который публикует радикальные по содержанию материалы националистического и антифеминистского характера. Бэннон вернулся в Breitbart после ухода из Белого дома, но покинул портал в 2018 году.

В мире США Дональд Трамп

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