Что смотреть на фестивале "Докер": Камчатка, верблюды и тайны Youtube

"Лавмобиль"

Фото: фестиваль "Докер"

Есть, оказывается, в Германии такая штука - лавмобили. Трейлеры с проститутками. Стоит у обочины посреди леса трейлер, а внутри проститутка сидит. Любой, кто мимо проезжает, может остановиться, постучаться, договориться и, значит, это самое. Про них и фильм. Герои - пара работниц и их не столько даже работодательница, сколько арендодательница, милая пожилая фрау, которая сдаёт им эти трейлеры посуточно и нехило так, надо сказать, за аренду дерёт. Работницы при этом, конечно, все из других стран, и деньги им очень, очень нужны. Потому и терпят всякое от простых немецких граждан, чьи нравы и отношение к гигиене особенно показательно раскрываются в тесном общении с героинями. Настолько тесном, насколько это возможно. Даже удивительно порой, как создателям картины такие откровенности удалось запечатлеть.

"Сто миллионов просмотров"

Фото: youtube.com/Itamar Rose

Израильтянин Итамар Роуз, политический активист, на своём YouTube-канале публикует сатирические видео, но никто их не смотрит. Чтобы выяснить, почему так происходит, он отправляется колесить по свету, беседуя со специалистами и популярными видеоблогерами. В ходе бесед Итамар узнаёт различные формулы успеха и далее пробует их на себе, в основном безрезультатно, а тем временем поле исследования неуклонно расширяется.

Конечно, о каких-то невероятно шокирующих открытиях здесь речи не идёт (если для вас не является открытием, что YouTube существует исключительно для зарабатывания денег на потребителях и производителях контента), но так всё здорово структурировано и с огоньком иронично подано, в стиле не то Майла Мура, не то Саши Барона Коэна, что ознакомиться будет в любом случае небесполезно.

"Пена"

Фото: фестиваль "Докер"

Это такое документальное кино, которое не рассказывает, а показывает. Показывает, как на побережье Баренцева моря люди живут. На примере некоторых из них. Череда небольших сценок, никак почти не связанных меж собой, складывается, однако, в нечто довольно цельное и где-то даже познавательное. Например, можно проследить за тем, как поднимают со дна затонувшие давным-давно и насквозь дырявые корабли. Задумывались когда-нибудь, как это вообще делается? То-то же. Сложная, долгая работа, не фунт изюму. А вот ещё какой-то старик обитает один в заброшенном военном гарнизоне. Целый огромный гарнизон - и один задумчивый старик. Короче, если вам не хватает повода крепко задуматься об энтропии и бренности сущего, то это сюда.

"Мой друг северный верблюд"

Фото: фестиваль "Докер"

Вообще это кино позиционируется как детское, про няшных верблюдиков, и повествование здесь ведётся от лица мальчугана, но, во-первых, местами оно, честно говоря, не такое уж детское, кое-где вполне себе шок-контент встречается, а во-вторых, на самом деле - про столкновение кардинально разных культур, и в таком разрезе куда более любопытно.

Дружная семья с самого севера Норвегии, с острова Сёрёйя, покупает верблюдов, чтоб самим с детками кататься и других катать. Но вдруг оказывается, что для этого верблюдов надо дрессировать. Они тогда летят в Монголию выписать себе оттуда дрессировщика. Гостят там у заводчиков в степи, видят, как верблюдов кастрируют, как им носы протыкают, и розовые очки у просвещённых европейцев немножко слетают, но виду они стараются не подавать. Выбирают профессионала, везут к себе, и тут у них случается диссонанс, оттого что процесс дрессировки со стороны выглядит как форменное издевательство над животным. И вот этот ступор, который возникает у ограниченного жителя первого мира от несоответствия чего-либо из мира реального его представлениям, - зрелище поистине чарующее.

"Нерка. Рыба красная"

Фото: фестиваль "Докер"

Нечеловечески прекрасная картина о рыбе. Которая, казалось бы, ну рыба и рыба. А вот нет, это не просто какая-то рыба, это очень важная рыба. Для Камчатки и для всех нас, следовательно. Потенциально вечный - если правильно им распоряжаться - двигатель, питающий огромную экосистему с целыми стадами медведей (да, прямо стада там этих медведей) и экономику крупного региона заодно. Приятно узнать, кстати, ещё, что экономика на Камчатке нынче функционирует очень даже неплохо. Народ не жалуется, по крайней мере, разрухи особо не наблюдается, детишек сызмальства приучают дружить с природой. А природа - нигде такой природы нет. Ради видов природы хотя бы стоит эту картину глянуть.