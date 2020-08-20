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20.08.2020 19:50
Рубрика: Спорт

Витязь держит удар

Костя Цзю верит в победу Александра Поветкина
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
В ночь с 22 на 23 августа в британском Брентвуде российский тяжеловес Александр Поветкин проведет поединок с Диллианом Уайтом.

Победитель боя, который пройдет в саду особняка организатора боя Эдди Хирна, станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Фото: РИА Новости
Российский боксер Поветкин заявил, что готов к бою против британца Уайта

Напомним, что изначально поединок был запланирован на второе мая этого года, но из-за пандемии коронавируса переносился сначала на июль, а затем и август.

Всего за профессиональную карьеру 40-летний Русский Витязь одержал 35 побед, из которых 24 - нокаутом, потерпел два поражения и один бой свел вничью. В свою очередь, Уайт, который на восемь лет младше россиянина, имеет 27 побед (18 - нокаутом) и одно поражение.

Перед боем Поветкин - Уайт многие авторитетные люди в мире бокса дали свои прогнозы на исход поединка. В их числе и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

"На мой взгляд, Саша должен справиться с Уайтом. Я не считаю Поветкина очевидным аутсайдером, а кто так говорит - дилетанты или злопыхатели. Бой должен пройти в спокойном режиме, и все решит хорошая подготовка. Саша - очень волевой человек, хорошо держит удар. Для него этот бой - возможность доказать самому себе, что он еще может быть лучшим", - цитирует слова Цзю портал Championat.com.

Спорт Бокс Александр Поветкин

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