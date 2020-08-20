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20.08.2020 19:30
Рубрика: Общество

Сладкий кайф

Сахар действует на мозг как наркотик?
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Кто-то любит соленую пищу, кому-то нравится жирное мясо. У каждого свои вкусовые пристрастия. Но почти никто не может себе отказать в сладеньком. И сколько бы знатоки ни убеждали нас в том, что увлечение сладкой пищей нежелательно… Мы тянемся к конфете, пирожному, к двум, а то и к трем ложкам сахарного песка в чашечку чая, кофе.

А вот ученые Орхусского университета в Дании полагают, что сахар действует на мозг как наркотик, меняя химию мозга и вызывая привыкание. Поэтому-то у многих развивается непреодолимая тяга к сладкому. Изменения мозга были выявлены - не удивляйтесь! - у свиней, чей мозг очень похож на человеческий.

Фото: pixabay.com
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В течение 12 дней семь свиней получали по два литра сладкой воды в день. При этом их мозг просканировали и нашли серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически опиоидная система, которая связана с благополучием и удовольствием, была активирована с первого дня.

Значит, сахар влияет на систему награды мозга аналогичным образом, что и наркотики. Он провоцирует высвобождение нейропередатчиков (дофамина и опиоидов). По словам ученых, на фоне выявленных изменений в системе награды стимулы вроде обучения и социального взаимодействия отходят на второй план.

Некорректное сравнение? Возмутительно сравнивать нас, любимых, с какими-то хрюшками? Но истина дороже. А потому отложите очередную порцию сахара в сторону.

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