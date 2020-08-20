В сентябре 1920 года в свет вышел Декрет о ликвидации неграмотности среди населения Туркестанской республики. О том, какую роль сыграл этот важный документ в становлении образовательного процесса в регионе, - в материале "РГ".

От медресе - к школам

Как утверждают историки, первые образовательные учреждения - медресе - в Средней Азии начали появляться в период позднего средневековья - XVI-XVII века нашей эры. По мнению некоторых ученых, такие религиозные учебные заведения были организованы по образцу буддийских монастырей. Светские дисциплины в них тоже преподавались, но это было, скорее, исключением, чем общим правилом.

Так называемые русско-туземные школы в регионе (Туркестан), в том числе и на территории современной Киргизии, стали открываться в середине XIX века. Этот процесс ускорился через некоторое время после того, как в 1884 году на престол взошел император Николай II.

По данным Государственного архива общественно-политической документации КР, на территории нынешней республики, которая в то время была частью Российской империи, первая общеобразовательная школа открылась в селе Большой Токмок в 1887 году.

На начало января 1904 года в ней обучались 54 ученика, 50 из которых принадлежали к исламской религиозной конфессии, а четверо - к христианской. Причем, как следует из архивных документов, ни одного конфликта между детьми или их родителями на религиозной почве не зафиксировано. В 1889-м школы появились уже в Пишпекском уезде.

В 1910 году на заседании Государственной думы Российской империи рассматривалась программа просвещения народов Туркестана. Представители региона настаивали на том, чтобы обучение велось как на русском, так и на родном языках.

В частности, депутат Хаса Махаммад не согласился с предложением обучать детей только на русском языке.

Он сумел убедить депутатов в своей правоте. В документ внесли поправки, согласно которым на территории населенных пунктов, если в радиусе трех километров проживает 50 детей коренной национальности, следует открывать одну общеобразовательную школу, где обучение велось бы на родном для них языке.

Кстати говоря, в 1911 году на нужды образования в Туркестане правительством царской России было заложено свыше семи миллионов рублей. Доходная часть бюджета империи на тот момент составляла около 3,5 миллиарда рублей.

Нет одежды, чтобы ходить в школу

Настоящий образовательный бум в Туркестане начался после Великой Октябрьской социалистической революции. Так, 12 декабря 1918 года вышло распоряжение Комиссариата народного образования Туркестанской Советской Республики об обучении в школах тюркским языкам.

В этот же день была составлена резолюция Пишпекского уездного съезда народных депутатов "О выделении 5,6 миллиона рублей на народное образование в Туркестане". Через год было принято решение создать на территории республики национальные школы.

- Безусловно, главным документом того времени, который сыграл огромную роль в становлении образовательного процесса, особенно в сельской местности, стал Декрет от 17 сентября 2020 года "О ликвидации неграмотности среди населения Туркестанской Республики РСФСР", - рассказал корреспонденту "РГ" кандидат исторических наук Леонид Сумароков. - Мало того, что он перечеркивал царскую систему преподавания, он еще и полностью менял всю ее концепцию. Образование стало обязательным. Для детей - особенно. И если родители по каким-либо причинам не пускали ребенка на учебу, их наказывали. Особенно жестко - если детей вместо школы отправляли на работу.

"Байкучук Аманкулов удерживал свою 13-летнюю дочь Алтынай дома и не пускал на занятия, мотивируя тем, что она засватана и, если пойдет в школу, опозорит семью и уже не сможет выйти замуж. Уполномоченный милиционер и глава местной сельской управы провели с родителями разъяснительную беседу и оштрафовали на четыре рубля. Квитанция прилагается", - говорится в отчете уездного отдела образования.

Однако не только подобные предрассудки мешали получить образование. Так, в обращении Народного комиссариата по просвещению говорится, что "для бедняцких слоев населения наличие школы, а также учеников и пособий не решает вопроса о фактическом пользовании школой. Огромный процент непосещаемости детей бедноты объясняется отсутствием у них одежды и обуви..."

Пионеры просвещения

В 1927 году уже в Киргизской ССР состоялся первый съезд учителей. Одним из его участников был Осмоналы Сыдык уулу. Он родился в семье крупного манапа - представителя киргизской аристократии.

Родители отдали мальчика обучаться к местному молдо, искренне надеясь, что он станет богословом. В 1911 году он окончил медресе в Бухаре, но, познакомившись с произведениями русских писателей, избрал для себя путь просветителя. С 1920 по 1928 годы Осмоналы Сыдык уулу работал учителем в пишпекских школах и внес большой вклад в ликвидацию неграмотности среди местного населения.

Его коллега Ишеналы Арапбаев - создатель первого киргизского букваря "Алиппе". Кроме этого учебного пособия, он написал для школ учебники по письму и счету, географии, перевел несколько книг с русского на киргизский язык.

- К сожалению, многие педагоги, которые внесли огромный вклад в просвещение народа, не смогли избежать сталинских репрессий, - говорит академик Владимир Плоских. - Арапбаева арестовали через два дня после того, как задержали его коллег - Абдыкерима Сыдыкова, Турдакуна Сопиева, Султана Курманова и других. Поводом для ареста послужил анонимный донос.

Справка "РГ"



Всего на начало XX века в Туркестане насчитывалось более 90 общеобразовательных школ.