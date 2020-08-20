Десятки тысяч калифорнийцев покинули свои дома из-за пожаров

Десятки тысяч калифорнийцев бежали из своих домов по мере усиления пожаров, которые вышли из-под контроля в этом американском штате. Огромные лесные пожары в Калифорнии настолько сильны, что они создали настоящую проблему с загрязнением окружающей среды. В среду по уровню качества воздуха Сан-Франциско стал самым загрязненным городом в мире из-за гари и копоти, покрывшей многие его районы и пригороды.

Как сообщила в четверг The New York Times, пожары в Калифорнии угрожают уничтожением около 25 тысячам домов и зданий в штате. В управлении пожарной охраны Калифорнии тем временем заявили о том, что количество лесных пожаров увеличивается во многом из-за истощения ресурсов спасательных служб. На этом фоне демократические власти Калифорнии по-прежнему не дождались федеральной помощи от Белого дома.

По информации The Guardian, многие пожары выходят из-под контроля, и именно они вынудили людей покинуть свои дома. Дым от многочисленных пожаров загрязнил воздух, что вызвало новую обеспокоенность у жителей с респираторными заболеваниями, в том числе у людей, страдающих от COVID-19. Совокупность ряда факторов: аномальная жара, поражение органов дыхания смертельной инфекцией в первую очередь, наконец, продолжающийся рост случаев заболевания COVID-19 в Калифорнии, ставшей горячей точкой коронавируса в США, превращает жизнь калифорнийцев в настоящий кошмар.

Как сообщает San Francisco Chronicle, в среду дым от лесных пожаров заволок вмиг ставшее красным небом над районом Ричардсон залива, создав нездоровую атмосферу и усилив "пандемическое беспокойство" в регионе. Пепел упал с неба во многих графствах и округах Калифорнии. Детей, по-прежнему не посещающих школу, изолировали в домах за закрытыми ставнями. А к вечеру среды многие семьи эвакуировались из своих резиденций.

Атмосферные пробы показали, что качество воздуха в Северной Калифорнии по состоянию на 20 часов 19 августа было худшим в мире. В настоящее время штат борется с 367 локальными пожарами, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом на пресс-конференции в среду. По его словам, метеорологическая служба Калифорнии в течение 72 часов 10849 раз фиксировала удары молний, которые и спровоцировали возгорание в засушливой местности.

Стало известно, что сотрудник компании оператора Pacific Gas & Electric Co погиб, помогая службам быстрого реагирования восстановить систему электроснабжения. В ночь на четверг в Калифорнии при тушении крупного очага возгорания в округе Фресно разбился спасательный вертолет, в результате чего погиб его пилот. База ВВС США в Калифорнии Трэвис объявила об обязательной эвакуации части персонала: весь "основной персонал, не связанный с координацией полетов", и члены их семей должны эвакуироваться с базы, говорится в сообщении, обнародованном в Facebook в среду вечером.

По словам официальных лиц, необычная гроза и историческая волна тепла привели к особенно сильному сезону пожаров в этом году. "Пытаться управлять лесными пожарами в Калифорнии - все равно что сдерживать приливную волну", - сказал в интервью Associated Press ученый Колумбийского университета Парк Уильямс. По его словам, масштабные пожары в Калифорнии неизбежны, и ситуация с лесными пожарами год от года становится хуже. Площадь, сожженная лесными пожарами в Калифорнии, увеличилась более чем в пять раз с 1972 года, с пятилетнего среднего показателя в 611 квадратных километров в год сорок с лишним лет назад до 3610 квадратных километров в настоящее время.