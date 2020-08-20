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20.08.2020 12:43
Рубрика: Общество

Двух "краснокнижных" леопардов выпустили в дикую природу на Кавказе

Текст: Алексей Дуэль
Двух переднеазиатских леопардов - самца Кодора и самку Лабу - специалисты Центра восстановления леопардов выпустили в дикую природу на территории Кавказского заповедника, сообщает пресс-служба Минприроды. Двухлетние животные прошли специальную подготовку, сдали "экзамены" на умение охотится и самостоятельно выживать без помощи человека, добавили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минприроды Фото: пресс-служба Минприроды
Фото: пресс-служба Минприроды

В четверг утром леопарды были доставлены вертолетом из питомника на склон горы Ятыгварта. Они составят компанию еще двум самцам того же вида, уже обитающим на территории заповедника, что дает надежду на появление в скором времени рожденных уже в естественной среде обитания детенышей.

Фото: iStock
Как в России восстанавливают популяцию переднеазиатского леопарда

Ученые будут наблюдать за леопардами - на них надеты ошейники с системой спутникового слежения.

"Мы рады, что с каждым годом инициативу Минприроды России, начатую здесь, на Кавказе, более 10 лет назад, поддерживает все большее количество неравнодушных к делу сохранения природы людей и значимых природоохранных организаций, - отметила замминистра природы и экологии Елена Панова, присутствовавшая при выпуске леопардов в дикую природу. - За эти годы мы прошли непростой, но важный путь, главным результатом которого должно стать появление жизнеспособного потомства у леопардов в дикой природе".

Также она пожелала Кодору и Лабе как можно быстрее освоиться в новых для них условиях.

Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции РАН, Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН, Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Общество Природа Правительство Минприроды

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