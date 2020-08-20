Эксперты рассказали, сколько стоит подвести воду на дачу

При выборе лучше ориентироваться на те компании, что расположены неподалеку. Для качественного бурения требуется хорошее знание местности. Грамотный специалист сразу может подсказать, какой глубины скважину необходимо пробурить. В разных районах водоносные слои располагаются на различной глубине, только в Подмосковье этот показатель варьируется от 30 до 120 метров. В 80% случаев заказчиков интересует бурение скважин до известнякового слоя - водоносного горизонта с водой питьевого качества, не требующей дополнительной очистки, поэтому рекомендации по выборке будут касаться таких скважин.
"Средняя цена на рынке за один погонный метр, при диаметре труб 133 мм металлическая и 117 мм пластиковая - 2300 рублей", - говорит главный инженер компании "Центр геологии" Сергей Серов. "Минимальные цены - от 2000 тысяч рублей, в зависимости от материалов могут быть чуть выше. Обязательно надо обратить внимание, если будут называть стоимость ниже, чем средняя цена по рынку. С такими частными мастерами или компаниями лучше не связываться, подсунут либо трубы, не соответствующие ГОСТ, либо б/у-материалы. Если фирма объясняет предоставление скидки маркетинговой или рекламной акцией, обязательно уточните, за счет каких параметров скважины может быть удешевление", - советует Дмитрий Ментюков из "Экобурвод".
В компании "Бурводстрой" отмечают, что скважина, состоящая только из металлических труб, будет дешевле, чем скважина из металлических и пластиковых. Цена зависит и от предполагаемого диаметра скважины, что наряду с насосом определяет количество воды, которое будет добываться из нее в сутки. "Стоимость скважины большего диаметра будет выше, обычно бурят 159-152-миллиметрового диаметра, и далее, если пластиковая - 117 мм. Самая простая скважин - 133 мм труба металлическая и пластиковая труба - 114 мм. Ее хватает, чтобы опустить насос", - поясняют в "Экобурвод".
Также участники рынка советуют обратить внимание на то, какую гарантию и на сколько лет дает организация на пробуренную ей скважину: средний срок гарантии 3-5 лет. Если предлагается гарантия на 10 лет, скорее всего организация лукавит, отмечают эксперты.
Для скважины, рассчитанной на снабжение водой, например, бани и дома с одного участка достаточно примерно 2-3 кубометров воды в сутки. Насоса производительностью от 1,5 до 2,5 кубометров в час достаточно для снабжения индивидуального жилого дома. При заключении договора специалисты советуют обратить внимание не только на наличие договора, но и на то, чтобы там была указана цена за погонный метр и что оплата будет произведена по фактической глубине скважины.
"Глубину скважины проверяют либо специальным прибором, либо с помощью буровой штанги. Главное, чтобы заказчик при этом присутствовал и лично убедился в том, что глубина скважины соответствует заявленной", - уточняют участники рынка. "После окончания бурения надо обязательно провести опытную откачку, которая длится от суток до трех, до полного осветления воды", - отмечают в "Экобурвод". Затем необходимо, чтобы буровая организация отобрала пробу добытой из скважины воды на химический и бактериологический анализ. Только после ответа лаборатории, что вода по своим параметрам соответствует питьевой, скважина может эксплуатироваться. Отбор проб и анализ можно провести и самостоятельно или, выбрав лабораторию, вызвать специалиста. Стоимость одного анализа составляет от 800 рублей до 1,5 тысячи рублей, дополнительную оплату могут попросить за выезд специалиста или услуги курьерской доставки.
Экономить и выбирать так называемую абиссинскую скважину за 25-30 тысяч рублей вместе с насосом эксперты не советуют. Это неглубокая скважина, как правило, глубиной до 20 метров, небольшого диаметра и производительностью 300-500 литров воды в час. В отличие от обычного колодца в такую скважину не попадают посторонние предметы. К минусам таких скважин специалисты относят их недолговечность - срок службы составляет 1-3 года.
Еще одна сложность поджидает дачников при выборе насоса для скважины. На рынке их представлено огромное количество - свою продукцию предлагают более 150 производителей, выбор осложняет и наличие у каждого минимум по 10 модификаций. Здесь специалисты рекомендуют полагаться не только на собственный выбор. Кстати будут рекомендации бурильщиков, как правило, из-за большого количества производителей у них нет эксклюзивных контрактов, а рекомендации в большинстве случаев основаны на опыте эксплуатации. Чаще всего рекомендуют те насосы, к которым проще приобрести запчасти. Стоимость аппаратов колеблется от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей, в зависимости от модификации и мощности.